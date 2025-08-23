المؤتمرنت -

القوات المسلحة تنفّذ 3 عمليات عسكرية

أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ ثلاث عمليات عسكرية نوعية استهدفت مطار "اللد" في منطقة "يافا" المحتلة، وهدفين تابعين للعدو الإسرائيلي في منطقتي يافا وعسقلان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنه مساء اليوم، أن القوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار "اللد" في منطقة "يافا " المحتلة بصاروخ فرط صوتي نوع "فلسطين 2"، متجاوزًا المنظومات الاعتراضية الإسرائيلية.



وأكدت أن العملية حققت هدفها بنجاح وتسببت في إحداث حالة إرباك كبيرة في صفوف العدو الإسرائيلي وهروب ملايين الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتعليق حركة المطار.



وأشار البيان إلى أن سلاح الجو المسير نفذ عمليتين عسكريتين بطائرتين مسيرتين، استهدفتا هدفين تابعين للعدو الإسرائيلي أحدهما عسكري، والآخر حيوي في منطقتي يافا وعسقلان في فلسطين المحتلة، مؤكدًا أن العمليتين حققتا أهدافهما بنجاح.



وقدرت القوات المسلحة اليمنية ومعهما كافة أبناء الشعب اليمني بطولات وتضحيات المجاهدين الصامدين في غزة، وهم يضربون أروع الأمثلة في الوقوف أمام أعداء الأمة ويقدّمون أنفسهم وكل ما لديهم دفاعًا عن شرف الأمة وكرامتها ورفضًا لمشاريع الاستباحة ومخططات التوسع.