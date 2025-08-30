الإثنين, 01-سبتمبر-2025 الساعة: 11:12 م - آخر تحديث: 11:12 م (12: 08) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
بالوحدة تسقط كل الرهانات
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
المُثَقَّفُ الْأَنِيقُ/ كَرِيم بن سَالِم الحَنَكِي غَادَرَنَا قَبْلَ الأوان
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
الوحدة اليمنية عهد لا ينكسر وأمل لا يموت
عبد السلام الدباء*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
أخبار
المؤتمر نت - المقاومة الفلسطينية تنعي رئيس الحكومة أحمد الرهوي.. وتؤكد على وحدة الدم

المقاومة الفلسطينية تنعي الرهوي.. وتؤكد على وحدة الدم

المؤتمرنت -
المقاومة الفلسطينية تنعي الرهوي.. وتؤكد على وحدة الدم
نعت حركة حماس رئيس حكومة التغيير والبناء في الجمهورية اليمنية، الشهيد أحمد غالب الرهوي وعدداً من رفاقه الوزراء، الذين ارتقوا إثر غارة صهيونية غادرة وجبانة يوم الخميس الماضي.

وأكّدت حماس في بيان اليوم، أنّ الشهيد الرهوي ورفاقه "ارتقوا أبطالاً شهداء على درب النصرة والوفاء للشعب الفلسطيني والدفاع عن غزة والقدس والأقصى".

وقالت الحركة إنّ "هذه الدماء الطاهرة العزيزة التي سالت على أرض اليمن الشقيق لتمتزج مع دماء شعبنا تؤكّد وحدة أمتنا ومركزية قضيتنا".

وأعربت حماس عن تضامنها الكامل مع الحكومة والقوات المسلحة والشعب اليمني، مستذكرةً "بكل فخر واعتزاز مواقفهم المشرّفة ودعمهم وانتصارهم وإسنادهم المقدّر لشعبنا في قطاع غزّة".

أما حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، فنعت الشهيد الرهوي ورفاقه الوزراء، مشيرةً إلى أنّ هذا الاستشهاد يؤكّد وحدة الدم بين الشعبين الفلسطيني واليمني في مواجهة الكيان الإسرائيلي.

بدورها، أكّدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن الاحتلال لن يحصد من اغتيالاته سوى المزيد من الخزي والعار، مشيرةً إلى أنّ الخسارة الكبيرة لن تزيد اليمن إلا عزيمة وإصراراً على المضي في طريق النضال المشترك.

من جهتها، تقدّمت حركة فتح الانتفاضة بالتعازي والمواساة إلى الشعب اليمني والحكومة اليمنية بارتقاء الشهيد الرهوي وثلة من الوزراء والمسؤولين.

وأشادت الحركة بصمود المجاهدين في اليمن "الذين ما زالوا يسطرون أروع ملاحم البطولات بإسنادهم الشعب الفلسطيني المظلوم".

وأكّدت أنّ كل هذه الاغتيالات التي يقوم بها الاحتلال لأبناء الشعب اليمني ستزيدهم صموداً وثباتاً وإصراراً على بقائهم في صف المقاومة، ونصرة المظلوم وتصعيدهم للمقاومة.

كذلك، نعت حركة المجاهدين الشهيد الرهوي، مؤكدةً أنّ استشهاد القادة الكبار في اليمن في المعركة المقدسة لهو "الدليل الدامغ على صوابية الطريق، وتأكيد وحدة الأمة ومصيرها في مواجهة العدو".

وشدّدت على أنّ الشعب الفلسطيني "لن ينسى تضحيات الشعب اليمني العظيم الذي يدفع ضريبة موقفه الأصيل والمشرف نصرة للحق الفلسطيني الراسخ".

وفي وقتٍ سابق اليوم، أعلنت رئاسة الجمهورية اليمنية استشهاد المجاهد أحمد غالب الرهوي وعدد من الوزراء، جراء العدوان الإسرائيلي يوم الخميس الماضي، وهم في ورشة عمل اعتيادية تقيمها الحكومة لتقييم نشاطها وأدائها خلال عام من عملها.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
محافظات: السلطة المحلية بشبوة تحيي المولد النبوي
مجتمع مدني: العربية القابضة تحتفي بالمولد النبوي
مجتمع مدني: جامعة المستقبل تحيي ذكرى المولد النبوي
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان
فنون ومنوعات: فنانة مصرية تنجو من الموت
اقتصاد: الذهب يتألق عند قمة 4 أشهر
علوم وتقنية: أطعمة قد تقلل خطر الوفاة
عربي ودولي: ارتفاع ضحايا الإبادة بغزة إلى 63557
عربي ودولي: تدمير آلية صهيونية جنوب غزة
أخبار: صنعاء تستهدف سفينة نفط إسرائيلية
أخبار: الأرصاد يحذّر: أمطار وعواصف وسيول
أخبار: تشييع مهيب لشهداء حكومة التغيير
رياضة: برشلونة ينجو من الخسارة أمام فايكانو
فنون ومنوعات: مسلسل الاختيار يثير أزمة في مصر
عربي ودولي: 90 شهيداً في غزة منذ فجر الأحد
عربي ودولي: عمليات دهم واعتقالات واسعة بالضفة
اقتصاد: انكماش نشاط المصانع في الصين
رياضة: ليفربول يُسقط أرسنال بـ"صاروخ"!
عربي ودولي: روسيا: مقتل 1340 جندياً أوكرانياً
فنون ومنوعات: سرقة فيلا الفنان حمادة هلال بالقاهرة
أخبار: النواب يشدّد على ردع العدو الصهيوني
رياضة: سقوط جديد لمانشستر سيتي
عربي ودولي: 80 شهيداً في غزة منذ فجر اليوم
أخبار: صنعاء تدعو للمشاركة في تشييع شهداء اليمن
رياضة: شباب اليمن يحقق فوزاً مهماً على قطر
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025