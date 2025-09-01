الإثنين, 01-سبتمبر-2025 الساعة: 11:14 م - آخر تحديث: 11:12 م (12: 08) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
المؤتمر نت - أكدت حركة حماس رفضها الخطة الأمريكية التي يُحكى عنها لإخلاء قطاع غزة وتحويله إلى "منطقة اقتصادية وسياحية"

المؤتمرنت -
حماس تجدّد التأكيد: "غزة ليست للبيع"
أكدت حركة حماس رفضها الخطة الأمريكية التي يُحكى عنها لإخلاء قطاع غزة وتحويله إلى "منطقة اقتصادية وسياحية"، بعد تقارير نشرتها صحيفة "واشنطن بوست".

وأكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" باسم نعيم لوكالة "فرانس برس"، موجّها كلامه للإدارة الأمريكية: "انقعوها واشربوا ماءها، كما يقول المثل الفلسطيني بالعامية، غزة ليست للبيع". وأضاف أنّ غزة "ليست مدينة على الخريطة أو جغرافيا منسية، بل جزء من الوطن الفلسطيني الكبير".

وأوضح نعيم أنّ "حماس وشعبنا يرفضان هذه الخطة التي تنص على نقل سكان القطاع خارج غزة ووضعه تحت إشراف أمريكي لمدة عشر سنوات، لتحويله إلى منطقة سياحية ومركز للتكنولوجيا المتقدمة".

وقال مسؤول آخر في الحركة، طلب عدم ذكر اسمه، إنّ حماس "ترفض كل هذه الخطط التي تهجّر أبناء شعبنا وتبقي المحتل على أرضنا، إنها خطط بلا قيمة وظالمة". وأكد أنّ الحركة "لم تتلقَ أي شيء رسمي بشأن هذه الخطط، وسُمعت عنها عبر وسائل الإعلام فقط".

وأشارت صحيفة "واشنطن بوست" إلى أنّ الخطة، المؤلفة من 38 صفحة، تقترح مغادرة "طوعية" للسكان إلى دولة أخرى، أو إلى مناطق داخل القطاع تخضع لقيود خلال فترة إعادة الإعمار. وأضافت أنّ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسعى لتحويل غزة إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، عبر صندوق خاص باسم "إعادة إعمار غزة، صندوق الإنعاش الاقتصادي والتحوّل" (GREAT Trust).








