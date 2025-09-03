الأربعاء, 03-سبتمبر-2025 الساعة: 11:08 م - آخر تحديث: 10:43 م (43: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
بالوحدة تسقط كل الرهانات
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
المُثَقَّفُ الْأَنِيقُ/ كَرِيم بن سَالِم الحَنَكِي غَادَرَنَا قَبْلَ الأوان
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
الوحدة اليمنية عهد لا ينكسر وأمل لا يموت
عبد السلام الدباء*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
أخبار
المؤتمر نت - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الأربعاء، تسجيل 6 وفيات جراء التجويع الإسرائيلي الممنهج، ما يرفع الإجمالي إلى 367 بينهم 131 طفلاً

ارتفاع عدد شهداء التجويع بغزة إلى 367

المؤتمرنت -
ارتفاع عدد شهداء التجويع بغزة إلى 367
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الأربعاء، تسجيل 6 وفيات جراء التجويع الإسرائيلي الممنهج، ما يرفع الإجمالي إلى 367 بينهم 131 طفلاً، منذ 7 أكتوبر 2023.

وقالت الوزارة في بيان: "سجّلت وزارة الصحة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية 6 حالات وفاة بينهم طفل نتيجة المجاعة وسوء التغذية".

وأشارت إلى أنه منذ إعلان منظمة "المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" عن المجاعة في غزة، سُجلت 89 حالة وفاة، من بينهم 16 طفلاً.

ويشتد التجويع مع شروع جيش الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ المراحل الأولى من خطة اجتياح مدينة غزة واحتلالها، حيث دمر مربعات سكنية كاملة في أحياء الشجاعية والزيتون والصبرة، وكذلك في جباليا شمالي القطاع، وبدأ تهجير آلاف السكان.

وحذّر مدير مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سلمية من مغبة تنفيذ الاحتلال الإسرائيلي خططه العسكرية في منطقة غرب غزة، حيث يحتشد أكثر من مليون فلسطيني في ظروف مأساوية.

وقال أبو سلمية في تصريحات صحفية، إنه إذا نفذ الاحتلال تهديداته فسيكون غرب غزة في كارثة إنسانية لم يسبق لها مثيل في التاريخ.

بدوره، حذّر مدير مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين، من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة مؤكدا أن المجاعة تخنق مدينة غزة، وأن تأثيراتها بدأت تنتقل إلى مناطق أخرى.

ودعا المفوض الأممي المجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك العاجل لإدخال المساعدات الإنسانية الى القطاع وتفادي كارثة أكبر.

ومنذ أكتوبر 2023، تشن "إسرائيل" -بدعم أمريكي- حرب إبادة على سكان القطاع، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية لوقف الحرب وأوامر محكمة العدل الدولية بهذا الصدد. وقد خلفت الإبادة 63 ألفاً و746 شهيداً، و161 ألفاً و245 مصاباً.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: اليمن يستهل مشواره الآسيوي بالفوز
رياضة: منتخب اليمن إلى نصف نهائي كأس الخليج
عربي ودولي: 63746 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر
أخبار: توقعات بهطول أمطار متفرقة في 17 محافظة
عربي ودولي: 112 شهيداً في غزة منذ فجر الثلاثاء
عربي ودولي: بلجيكا تعترف بدولة فلسطين
أخبار: الشريف يعزي بوفاة الشيخ أحمد راجح
رياضة: سيتي يتعاقد مع الحارس الإيطالي دوناروما
اقتصاد: الذهب يحطم رقماً قياسياً جديداً
أخبار: مرور صنعاء يدعو للالتزام بهذه الإجراءات
فنون ومنوعات: منى واصف “سفيرة السلام”
علوم وتقنية: الشاي الأخضر يعزز الوقاية من الزهايمر
محافظات: الألعاب النارية تزين سماء صنعاء غداً
مجتمع مدني: جامعة الحكمة تحتفي بالمولد النبوي
اقتصاد: تراجعُ أسعار الأسهم الأوروبية
مجتمع مدني: دراسة تُحدد الجيل الأكثر تعاسة
عربي ودولي: 248 صحفياً استشهدوا بغزة منذ 7 أكتوبر
أخبار: القوات المسلحة تنفّذ 5 عمليات عسكرية
عربي ودولي: الدفاع المدني بغزة يحذّر من "كارثة كبرى"
أخبار: بجودة عالية: تردد جديد لقناة اليمن اليوم
اقتصاد: النفط يسجل 68.55 دولارًا للبرميل
عربي ودولي: 1411 قتيلا جراء زلزال أفغانستان
عربي ودولي: 361 شهيداً جراء التجويع في غزة
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 63633
أخبار: الخدمة المدنية تعلن الخميس إجازة رسمية
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025