الألعاب النارية تضيئ سماء العاصمة صنعاء

أضاءت الألعاب النارية مساء اليوم سماء العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات، ابتهاجاً بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم.



وتزينت سماء العاصمة والمحافظات بأجمل الألوان التي شكلتها الألعاب النارية، والتي أطلقها المواطنون من كافة الشوارع وأسطح المنازل وقمم الجبال، مجسدة الفرحة الغامرة والابتهاج الكبير بحلول ذكرى مولد النور، المبعوث رحمة للعالمين، محمد صلى الله عليه وآله وسلم.



وشكلت الألعاب النارية التي امتزجت بالأضواء الخضراء التي تتوهج بها أحياء وشوارع العاصمة والمحافظات لوحة محمدية بديعة ومشهدا إيمانيا خالصا ميز المدن اليمنية عن غيرها من مدن العالم، استقبالا لهذه المناسبة الدينية الجليلة، وتعبيرا عن الحب والإجلال والتعظيم لمن عظم الله شأنه ورفع ذكره.



كما عكست مستوى حفاوة واهتمام أبناء الشعب اليمني بذكرى مولد سيد الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واعتزازهم بالانتماء إليه وتوثيق العلاقة به، واتباع نهجه، مصداقا لقول رسول الله فيهم "الإيمان يمان والحكمة يمانية".



ويأتي إطلاق الألعاب النارية في إطار الاحتفال الكبير بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف الذي سيحييه أبناء الشعب اليمني بشكل واسع ومتفرد بعد ظهر يوم غد الخميس في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء وساحات المحافظات.