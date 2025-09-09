المؤتمرنت -

تنديد أممي بالقتل الجماعي في غزة

ندد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بما سماه "القتل الجماعي" للفلسطينيين الذي ترتكبه إسرائيل في غزة، محذراًً من أن القطاع تحول فعلا إلى "مقبرة".



وعبر المسؤول الأممي في كلمته الافتتاحية أمام الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، عن فزعه مما وصفه "بالاستخدام العلني لخطاب الإبادة الجماعية" و"التجريد المشين لإنسانية" الفلسطينيين من جانب كبار المسؤولين الإسرائيليين، داعياً إلى تحرك دولي حاسم "لإنهاء المذبحة".



وقال: "إن القتل الجماعي الذي ترتكبه إسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة، وما تسببه من معاناة لا توصف وتدمير شامل، ومنعها دخول المساعدات الكافية لإنقاذ الأرواح، وما يترتب عن ذلك من تجويع للمدنيين، وقتلها للصحفيين وموظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات غير الحكومية وارتكابها جرائم حرب متتالية، كلها أمور تصدم ضمير العالم".



وأكد المفوض السامي أنه بعد مرور نحو عامين على اندلاع الحرب، "تتوق المنطقة إلى السلام"، مشيراً إلى أن "المزيد من العمليات العسكرية والاحتلال والضم والقمع لن يؤدي سوى إلى مزيد من العنف والانتقام والترهيب".



وشدد على أن إسرائيل "ملزمة قانونا باتخاذ الخطوات التي أمرت بها محكمة العدل الدولية لمنع أعمال الإبادة ومعاقبة التحريض عليها وضمان وصول مساعدات كافية إلى الفلسطينيين في غزة".



وقال المفوض السامي إن المجتمع الدولي "مقصِّر عن واجباته. إننا نخذل شعب غزة"، وتساءل "أين الخطوات الحاسمة لمنع وقوع إبادة؟" مطالبا الدول ببذل مزيد من الجهود "لتجنب الجرائم الوحشية عليها وقف تسليم أسلحة لإسرائيل التي تجازف من خلالها بانتهاك قوانين الحرب".



وتُقدّر الأمم المتحدة أن مليون شخص لا يزالون في مدينة غزة ومحيطها حيث أعلنت رسميا الشهر الماضي عن مجاعة، وحذّرت من "كارثة" وشيكة في حال استمرار الهجوم الإسرائيلي.