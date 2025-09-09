الثلاثاء, 09-سبتمبر-2025 الساعة: 06:51 ص - آخر تحديث: 02:02 ص (02: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
بالوحدة تسقط كل الرهانات
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الشهيد المناضل محسن الشكليه الحميري
أبوبكر محمد حسين الشكليه
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
الوحدة اليمنية عهد لا ينكسر وأمل لا يموت
عبد السلام الدباء*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
أخبار
المؤتمر نت - ندد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بما سماه "القتل الجماعي" للفلسطينيين الذي ترتكبه إسرائيل في غزة، محذراً من أن القطاع تحول فعلا إلى "مقبرة"

تنديد أممي بالقتل الجماعي في غزة

المؤتمرنت -
تنديد أممي بالقتل الجماعي في غزة
ندد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بما سماه "القتل الجماعي" للفلسطينيين الذي ترتكبه إسرائيل في غزة، محذراًً من أن القطاع تحول فعلا إلى "مقبرة".

وعبر المسؤول الأممي في كلمته الافتتاحية أمام الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، عن فزعه مما وصفه "بالاستخدام العلني لخطاب الإبادة الجماعية" و"التجريد المشين لإنسانية" الفلسطينيين من جانب كبار المسؤولين الإسرائيليين، داعياً إلى تحرك دولي حاسم "لإنهاء المذبحة".

وقال: "إن القتل الجماعي الذي ترتكبه إسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة، وما تسببه من معاناة لا توصف وتدمير شامل، ومنعها دخول المساعدات الكافية لإنقاذ الأرواح، وما يترتب عن ذلك من تجويع للمدنيين، وقتلها للصحفيين وموظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات غير الحكومية وارتكابها جرائم حرب متتالية، كلها أمور تصدم ضمير العالم".

وأكد المفوض السامي أنه بعد مرور نحو عامين على اندلاع الحرب، "تتوق المنطقة إلى السلام"، مشيراً إلى أن "المزيد من العمليات العسكرية والاحتلال والضم والقمع لن يؤدي سوى إلى مزيد من العنف والانتقام والترهيب".

وشدد على أن إسرائيل "ملزمة قانونا باتخاذ الخطوات التي أمرت بها محكمة العدل الدولية لمنع أعمال الإبادة ومعاقبة التحريض عليها وضمان وصول مساعدات كافية إلى الفلسطينيين في غزة".

وقال المفوض السامي إن المجتمع الدولي "مقصِّر عن واجباته. إننا نخذل شعب غزة"، وتساءل "أين الخطوات الحاسمة لمنع وقوع إبادة؟" مطالبا الدول ببذل مزيد من الجهود "لتجنب الجرائم الوحشية عليها وقف تسليم أسلحة لإسرائيل التي تجازف من خلالها بانتهاك قوانين الحرب".

وتُقدّر الأمم المتحدة أن مليون شخص لا يزالون في مدينة غزة ومحيطها حيث أعلنت رسميا الشهر الماضي عن مجاعة، وحذّرت من "كارثة" وشيكة في حال استمرار الهجوم الإسرائيلي.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: كرواتيا تستعيد الصدارة
علوم وتقنية: كيف يضرّ الإجهاد المزمن بقلبك؟
فنون ومنوعات: الموت يغيب الفنان اليمني محمد مشعجل
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء التجويع بغزة إلى 393
رياضة: تونس رسمياً إلى مونديال 2026
اقتصاد: الذهب يحوم قرب قمة غير مسبوقة
عربي ودولي: عشرات المستعمرين يقتحمون الأقصى
عربي ودولي: أكثر من 227 ألف شهيد ومصاب في غزة
رياضة: ألكاراز بطل أمريكا المفتوحة للتنس
فنون ومنوعات: شيرين تعود بمفاجأة جديدة
رياضة: نتائج مباريات التصفيات الأوروبية
مجتمع مدني: ما تأثير مرض السكري على القلب؟
عربي ودولي: 66 شهيداً في غزة منذ فجر اليوم
فنون ومنوعات: بحيرة غامضة في صحراء البهنسا
رياضة: اليمن يعبر عُمان إلى نهائي كأس الخليج
محافظات: إعادة فتح طريق المحويت القناوص
عربي ودولي: 387 شهيداً جراء التجويع في غزة
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على انخفاض
عربي ودولي: انقطاع الاتصالات والإنترنت في غزة
أخبار: منظمة تُعزي باستهداف الرهوي ورفاقه
عربي ودولي: يونيسف: أطفال غزة مهددون بالموت
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة الإبادة بغزة إلى 64,455
عربي ودولي: إقرار صهيوني باستهداف مطار "رامون"
أخبار: الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية
رياضة: فوز البرتغال وإنجلترا بتصفيات المونديال
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025