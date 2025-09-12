الثلاثاء, 16-سبتمبر-2025 الساعة: 05:24 م - آخر تحديث: 05:10 م (10: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
بالوحدة تسقط كل الرهانات
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الشهيد المناضل محسن الشكليه الحميري
أبوبكر محمد حسين الشكليه
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
الوحدة اليمنية عهد لا ينكسر وأمل لا يموت
عبد السلام الدباء*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
أخبار
بعث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ عبدالرزاق الخطيب، والشيخ عبدالملك الخطيب

مجيديع يعزي بوفاة الشيخ عبدالصمد الخطيب

المؤتمرنت -
مجيديع يعزي بوفاة الشيخ عبدالصمد الخطيب
بعث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ عبدالرزاق الخطيب، والشيخ عبدالملك الخطيب، وإلى نجل الفقيد الشيخ عبدالباسط عبدالصمد الخطيب وإخوانه، في وفاة الشيخ عبدالصمد علي محمد الخطيب، عضو اللجنة الدائمة، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

مشيداً بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية ودوره الفاعل في الإصلاح بين الناس وحل مشاكلهم، ومعبِّراً باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن صادق التعازي وعميق المواساة لأسرة الفقيد وكافة آل الخطيب في عزلة أذرع مديرية الخبت محافظة المحويت في هذا المصاب.

وابتهل الأمين العام المساعد إلى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون ".








