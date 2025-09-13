المؤتمرنت -

باليستي يمني يضرب يافا المحتلة

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم، عن تنفيذ عملية عسكرية على عدة أهداف حساسة في منطقة يافا المحتلة، وذلك انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني، وردا على جرائم الإبادة الجماعية والتجويع التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الأشقاء في قطاع غزة، وفي إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على بلدنا.



وأوضحت القوات المسلحة أن القوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين٢ الانشطاري متعدد الرؤوس مستهدفا عدة أهداف حساسة في منطقة يافا المحتلة.



وأشار إلى أن العملية حققت أهدافها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروع الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ.



ولفت البيان إلى أن الشعب اليمني العظيم، شعب العروبة والإسلام، شعب الإيمان والحكمة، شعب الجهاد والصمود، شعب الثقة بالله والتوكل عليه، لن يثنيه العدوان الإسرائيلي الغاشم عن الاستمرار في موقفه المبدئي تجاه إخوانه المظلومين المجوعين في الشعب الفلسطيني، ولن يدفعه العدوان المجرم إلا للمزيد من الثبات والصمود والتحدي في سبيل الله والمستضعفين.



وأكدت القوات المسلحة أنها ستستمر في تنفيذ المزيد من العمليات دفاعا عن البلد وضمن التصدي للعدوان وإسنادا للأشقاء الصامدين في غزة حتى وقف العدوان عليهم ورفع الحصار عنهم.