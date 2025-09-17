الأربعاء, 17-سبتمبر-2025 الساعة: 11:39 م - آخر تحديث: 11:19 م (19: 08) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
المؤتمر نت - وجّه الأمين العام لحزب الله اللبناني، الشيخ نعيم قاسم، اليوم، رسالة إلى جرحى جريمة "البيجر"

نعيم قاسم يوجّه رسالةً إلى “جرحى البيجر”
وجّه الأمين العام لحزب الله اللبناني، الشيخ نعيم قاسم، اليوم، رسالة إلى جرحى جريمة "البيجر" في ذكراها الأولى، والتي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الشيخ قاسم للجرحى "أنتم تتعالجون من الجراح وتتعالون عليها، ونجحتم في الامتحان وأنتم في حالة نهوض مع سلامة الطريق".

وأضاف: "أنتم تسيرون ببصيرتكم الأعظم من البصر"، مشيراً إلى أنّ الاحتلال أراد أن يبطل دور هؤلاء الجرحى من المعركة، إلا أنهم مستمرون.

وشجّع الشيخ قاسم جرحى "البيجر" على الاستمرار في مسارهم، موضحاً أنّ قيمة ما يفعلونه على الرغم من الجراحات كبيرة جداً.

وشدّد الأمين العام لحزب الله في ختام رسالته على أن يعلم الجرحى أنّ "إسرائيل" ستسقط لأنها عدوان وإجرام واحتلال، و"النصر لكم".

وفي 17 و18 سبتمبر من العام 2024 ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة في لبنان من خلال تفجيره أجهزة "البيجر" والنداء اللاسلكي، ما أدى إلى إصابة الآلاف بجروح بالغة، ولا سيما في العيون والأطراف، وارتقى عدد من الشهداء.








