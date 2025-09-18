المؤتمرنت -

توقعات الطقس خلال الـ24 ساعة المقبلة

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ومتفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.



وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة بعضها غزيرة تصحبها حبات البرد على محافظات صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ريمة، ذمار، إب، تعز، الحديدة، الضالع، لحج، عدن، أبين وشبوة.



وقد تهطل أمطار رعدية متفرقة على محافظات الجوف، مأرب، حضرموت والمهرة.



وأنذر المركز المواطنين، من العواصف الرعدية، والمجازفة في عبور مجاري السيول في الشعاب والوديان أو التواجد فيها أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية.



كما أنذر من الرياح الهابطة الشديدة وحبات البرد، والتدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبلية بسبب الضباب والسحب المنخفضة وعبور الجسور الأرضية عند تدفق السيول.



ونصح باتباع إجراءات السلامة للحماية من العواصف الرعدية.