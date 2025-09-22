المؤتمرنت -

إعلان هـام من الخدمة المدنية في صنعاء

أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الاداري لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة للجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط أن يوم السبت المقبل 5 ربيع الثاني الموافق 27 سبتمبر إجازة رسمية بمناسبة العيد الـ63 لثورة الـ 26 من سبتمبر وذلك عوضا عن يوم الجمعة كونه صادف يوم عطلة رسمية.



وأشارت الوزارة في بيان صادر عنها أن ذلك يأتي استناداً للمادة (3) الفقرة (5) من قانون الاجازات والعطلات الرسمية رقم (2) لعام 2000م.



وبهذه المناسبة رفعت وزارتا الخدمة المدنية والتطوير الإداري والإعلام أحر التهاني وأطيب التبريكات لقائد الثورة ورئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى وحكومة التغيير والبناء وكافة أبناء الشعب اليمني العظيم الصابر ومنتسبي الجيش والأمن المرابطين بمواقع الشرف والبطولة.