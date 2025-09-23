المؤتمرنت -

الأرصاد يتوقع أمطار رعدية متفاوتة الشدة

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ومتفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على محافظات لحج، عدن، الضالع، تعز، إب، ذمار، ريمة، الحديدة وسهل تهامة.



ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة يرافقها الرعد أحياناً على أجزاء من مرتفعات المهرة، حضرموت، شبوة وأبين، ومحافظات البيضاء، المحويت، غرب صنعاء، عمران وحجة، والسواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية منها.



وحذر المركز المواطنين من العواصف الرعدية والتواجد في مجاري السيول أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية سيما في المنحدرات والطرق الجبلية.



كما حذر من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب كثافة السحب المنخفضة أو الضباب وذلك على الطرق والمنحدرات الجبلية.

