الثورة اليمنية.. وأخطار اللحظة التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
علي عبدالمغني.. القائد الذي أشعل فجر سبتمبر
عبد السلام الدباء*
الشهيد المناضل محسن الشكليه الحميري
أبوبكر محمد حسين الشكليه
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
أخبار
المؤتمر نت - الاطلاع على أضرار قصف حي الرقاص

عُباد يطلع على أضرار العدوان الصهيوني على حي الرقاص

المؤتمرنت -
عُباد يطلع على أضرار العدوان الصهيوني على حي الرقاص
اطلع أمين العاصمة الدكتور حمود عباد، اليوم، على حجم الأضرار والدمار الذي خلفته غارات العدوان الصهيوني الإرهابي على حي الرقاص السكني بمديرية معين.

وتفقد عباد ومعه وكيل أمانة العاصمة المساعد سامي شرف الدين ومدير المديرية عبدالملك الرضي، الأضرار الكبيرة التي لحقت بمنازل المواطنين جراء العدوان الصهيوني الإرهابي على العاصمة صنعاء الخميس الماضي، وأدى إلى ارتقاء 11 مواطناً وجرح 205 معظمهم من الأطفال والنساء.

واستهجن أمين العاصمة بأشد العبارات استمرار الجرائم النكراء التي يرتكبها العدوان الصهيوني بحق المدنيين من الأطفال والنساء، والاستهداف المتعمد والمباشر للأحياء السكنية والأعيان المدنية بالعاصمة صنعاء، والذي يمثل جرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان.

وأكد أن هذه الجرائم المروعة التي استهدفت المدنيين والأحياء السكنية بشكل مباشر ومتعمد، تعبر عن إفلاس وفشل العدو الصهيوني وعجزه عن ثني موقف الشعب اليمني الثابت المساند والمناصر لغزة والشعب الفلسطيني المظلوم.

وجدد التأكيد أن جرائم العدوان الصهيوني لن تكسر أرادة الشعب اليمني بل تزيده تحدياً وصموداً وثباتاً في مواجهة الصلف والإجرام الصهيوني، واستمرار دعمه ومساندته للأشقاء في غزة بكل الوسائل حتى إيقاف العدوان ورفع الحصار عن أهل غزة.

وكان أمين العاصمة ووكيل الأمانة ومدير مديرية معين، تفقدوا أحوال الجرحى من المواطنين الذين يتلقون العلاج بمستشفيي العلوم والأوروبي بأمانة العاصمة.. متمنيًا الشفاء العاجل للجرحى.








