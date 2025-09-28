مرور كوكب صغير قرب الأرض

الأحد, 28-سبتمبر-2025 الساعة: 04:13 م - آخر تحديث: 04:05 م (05: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
أعلن مختبر علم الفلك الشمسي التابع لأكاديمية العلوم الروسية أن كويكب "2025 SU4" المكتشف حديثا مرّ بأمان بالقرب من الأرض.

وقال المختبر في قناته على تليغرام:"كويكب 2025 SU4 الذي يبلغ قطره حوالي مترين، حلّق على مقربة شديدة من الأرض يوم الأربعاء 24 سبتمبر الجاري، ومرّ في تمام الساعة 11:30 صباحا بتوقيت موسكو في ذلك اليوم على مسافة تزيد قليلا غن 20 ألف كلم عن الأرض، أي على نفس مسافة بعد أقمار GLONASS وgps عن الأرض تقريبا".

وأشار العلماء في المختبر إلى أن الكويكب اكتشف قبل يوم فقط من اقترابه من الأرض، وأثناء اقترابه لم يشكل أي تهديد على كوكبنا، ومع ذلك فإن اقترابه المفاجئ من الأرض يظهر الكثافة العالية للأجرام السماوية الصغيرة في النظام الشمسي الداخلي.

صنّف الكويكب على أنه ينتمي لمجموعة الأجسام السماوية "آتون"، وتضم هذه المجموعة حاليا ما يقارب الـ 3000 جرم سماوي، 200 منها مصنفة على أنها كويكبات قد تشكل خطورة على الأرض.

وكان مختبر علم الفلك الشمسي التابع لأكاديمية العلوم الروسية قد ذكر أيضا أن كويكبا طوله حوالي 300 متر اقترب من الأرض في 18 سبتمبر الجاري، ومرّ بسلام وبدأ بالابتعاد عن كوكبنا.*نوفوستي








