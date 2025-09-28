المؤتمرنت -

تحذير لكتائب القسام: أسيران صهيونيان في خطر

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحرك المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، انقطاع التواصل مع الأسيرين الصهيونيين، عمري ميران، ومتان انغريست، نتيجة العمليات العسكرية الهمجية لجيش العدو الصهيوني والاستهدافات العنيفة في حيي الصبرة وتل الهوا خلال الساعات الـ48 الأخيرة.



وقالت "القسام”، في بيان "حياة الأسيرين في خطرٍ حقيقي، وعلى قوات العدو التراجع فوراً إلى جنوب شارع 8، وإيقاف الطلعات الجوية لمدة 24 ساعة ابتداءً من الساعة السادسة مساء اليوم حتى يتم محاولة إخراج الأسيرين.. وقد أعذر من أنذر”.

