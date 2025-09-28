الأحد, 28-سبتمبر-2025 الساعة: 11:09 م - آخر تحديث: 08:53 م (53: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
الثورة اليمنية.. وأخطار اللحظة التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
علي عبدالمغني.. القائد الذي أشعل فجر سبتمبر
عبد السلام الدباء*
الشهيد المناضل محسن الشكليه الحميري
أبوبكر محمد حسين الشكليه
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
أخبار
المؤتمر نت - "القسام" تحذر: أسيران صهيونيان بخطر

تحذير لكتائب القسام: أسيران صهيونيان في خطر

المؤتمرنت -
تحذير لكتائب القسام: أسيران صهيونيان في خطر
أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحرك المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، انقطاع التواصل مع الأسيرين الصهيونيين، عمري ميران، ومتان انغريست، نتيجة العمليات العسكرية الهمجية لجيش العدو الصهيوني والاستهدافات العنيفة في حيي الصبرة وتل الهوا خلال الساعات الـ48 الأخيرة.

وقالت "القسام”، في بيان "حياة الأسيرين في خطرٍ حقيقي، وعلى قوات العدو التراجع فوراً إلى جنوب شارع 8، وإيقاف الطلعات الجوية لمدة 24 ساعة ابتداءً من الساعة السادسة مساء اليوم حتى يتم محاولة إخراج الأسيرين.. وقد أعذر من أنذر”.








