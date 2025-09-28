المؤتمؤنت -

رئيس المؤتمر يعزي الشيخ محمد ابو علي بوفاة ابنته

بعث الشيخ صادق بن أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة الى الشيخ محمد ابو علي عضو اللجنة الدائمة الرئيسية رئيس فرع المؤتمر بمحافظة المحويت واخوانه وكافة آل ابو علي بالمحويت في وفاة ابنته.



وعبر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه شخصيا ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام عن خالص تعازيه وعميق مواساته بهذا المصاب الجلل سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان

إنا لله وإنا اليه راجعون