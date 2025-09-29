المؤتمرنت -

مجيديع يعزي الشيخ عبدالله سعدين

بعث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، برقية عزاء ومواساة للشيخ عبدالله حسين سعدين عضو اللجنه الدائمة وافراد اسرته وكافة ال سعدين في محافظة ححة بوفاة شقيقه يحيى حسين سعدين .



وعبر الأمين العام المساهد في البرقية التي بعثها باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام عن خالص العزاء والمواساة للجميع بهذا المصاب.



سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة والرضوان ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا إليه راجعون ".