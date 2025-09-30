الثلاثاء, 30-سبتمبر-2025 الساعة: 04:53 م - آخر تحديث: 04:09 م (09: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
"أوتشا": الوضع الإنساني في غزة مقلق للغاية

"أوتشا": الوضع الإنساني في غزة مقلق للغاية
قال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، ينس لايركه، اليوم الثلاثاء، إن العملية العسكرية "الإسرائيلية" الجارية في غزة "مقلقة جداً"، محذراً من تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل خطير.

وأوضح لايركه في تصريح لقناة "الجزيرة"، أن أعداداً كبيرة من النازحين من مدينة غزة يعيشون ظروفاً عصيبة، في حين يواجه الذين بقوا داخل المدينة أوضاعاً لا تقل قسوة.

وأضاف أن آلاف الأشخاص محرومون من الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية ومن مصادر المياه، ما يزيد من حجم الكارثة الإنسانية.
وأشار المتحدث إلى صعوبة تحديد أرقام دقيقة حول حجم النزوح، مؤكداً في الوقت ذاته أن مئات الآلاف ما زالوا داخل مدينة غزة وسط ظروف خانقة ومعاناة متفاقمة.

وبدعم أمريكي وأوروبي، يواصل جيش العدو الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، ارتكاب جرائم إبادة جماعية وحصار وتجويع في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 66,097 مدنياً فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 168,536 آخرين، حتى اليوم، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.








