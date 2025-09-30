الثلاثاء, 30-سبتمبر-2025 الساعة: 04:53 م - آخر تحديث: 04:09 م (09: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الثورة اليمنية.. وأخطار اللحظة التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
علي عبدالمغني.. القائد الذي أشعل فجر سبتمبر
عبد السلام الدباء*
الشهيد المناضل محسن الشكليه الحميري
أبوبكر محمد حسين الشكليه
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
أخبار
المؤتمر نت - مستوطنون يقتحمون الأقصى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

المؤتمرنت -
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى
اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، فيما دعت جماعات منضوية في إطار ما يسمى "اتحاد منظمات الهيكل" المزعوم، أنصارها إلى المشاركة الواسعة في اقتحامه، الاثنين المقبل، بحجة الاحتفال "بعيد العرش" العبري.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها، إن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، بحماية شرطة العدو، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية.

فيما سيستمر الاقتحام الذي دعت إليه تلك الجماعات المتطرفة في الـسادس من الشهر المقبل لمدة أسبوع كامل، معلنة توفير مواصلات مجانية للأطفال؛ بهدف رفع أعداد المقتحمين من مختلف الأعمار.

ويوماً بعد يوماً، تتصاعد اعتداءات العدو ومستوطنيه على المسجد الأقصى المبارك، إلا أنها تزيد حدتها فترة الأعياد اليهودية، التي توعدت خلالها جماعات الهيكل المزعوم بكسر الأرقام السابقة لأعداد مقتحمي المسجد الأقصى؛ بتوفير مواصلات مجانية من مختلف المناطق.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: برشلونة يخطط لضم لاعب أرجنتيني
اقتصاد: الذهب يسجل ارتفاعا قياسيا
أخبار: الشيخ جابر يعزي بوفاة اللواء القصار
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الأهدل
عربي ودولي: مستوطنون يعتدون على الفلسطينيين
أخبار: عدد ضحايا التجويع بغزة يبلغ 2,571
أخبار: ارتفاع عدد الشهداء بغزة إلى 66,055
أخبار: الارصاد يصدر تحذير جديد للمواطنين
أخبار: عملية نوعيه تستهدف يافا وام الرشراش
أخبار: إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي بيافا
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي الشيخ ابو علي بوفاة ابنته
أخبار: لبوزة يعزي بوفاة الشيخ مبخوت جهلان
عربي ودولي: الاعلان عن فرص استثمارية بالعراق
أخبار: "القسام" تحذر: أسيران صهيونيان بخطر
فنون ومنوعات: مرور كوكب صغير قرب الأرض
أخبار: "أسطول الصمود" على بُعد 825 كم من غزة
أخبار: حصيلة الشهداء في غزة تتخطى 66 ألف
أخبار: الأرصاد يتوقع استمرار الأمطار الرعدية
قضايا وآراء: استشهادُ السَّيدِ حسن نصر الله: لحظةُ تحدٍّ كُبرى لجميعِ الأحرارِ في العالمِ
أخبار: الاطلاع على أضرار قصف حي الرقاص
أخبار: عدد الشهداء الصحفيين بغزة يتجاوز 252
أخبار: ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 65926
أخبار: ارتفاع ضحايا العدوان على صنعاء
أخبار: الأرصاد يحذر من أمطار رعدية متفرقة
أخبار: قصف أهدافا حساسة للعدو الصهوني
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025