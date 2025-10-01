المؤتمرنت -

ارتفاع عدد الشهداء بغزة إلى 66148

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إلى 66,148 شهداء و 168,716 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.



وأوضحت وزارة الصحة في قطاع غزة، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 51 شهيدًا، و 180 إصابة جديدة.



وذكرت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم بلغت؛ 13,280 شهيدًا و56,675 إصابة.



وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.