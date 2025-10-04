الأحد, 05-أكتوبر-2025 الساعة: 03:15 ص - آخر تحديث: 04:58 م (58: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
أخبار
تحتضن العاصمة صنعاء خلال الفترة (5 - 9) أكتوبر الجاري. فعاليات المعرض الثاني للطاقة الشمسية والري الحديث SMI Expo 2025 الذي تنظمه مؤسسة اللقاء الدولي للمعارض، بمشاركة عدد من البنوك والمنظمات الدولية والمحلية.

ويأتي تنظيم المعرض ضمن الشراكات النوعية لمواكبة تطلعات السوق المحلية نحو طاقة بديلة ومستدامة، ويُعد أكبر منصة وطنية تجمع أبرز الفاعلين في قطاع الطاقة المتجددة وأنظمة الري الحديث، ويهدف إلى عرض أحدث ما توصلت إليه التقنيات في هذا المجال، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم المشاريع التنموية في قطاعات الطاقة والمياه والزراعة.

ومن المقرر أن يشهد المعرض مشاركة واسعة من شركات ومصانع وأنظمة الطاقة والري، ويشمل عروضًا وتقنيات في مجالات منظومات الطاقة الشمسية، أنظمة الري الحديث والمستلزمات الزراعية، أنظمة التخزين والتحكم، والمحولات الكهربائية وحلول الطاقة المتكاملة.

كما يشارك في المعرض عدد من البنوك والمنظمات الدولية والمحلية، لتقديم برامج التمويل الزراعي والطاقة الشمسية، وشرح آليات التسهيلات والقروض الميسرة للمزارعين والمستثمرين.

وأوضح مدير اللقاء الدولي للمعارض محسن سريع أن الأهداف الرئيسية للمعرض تتمثل في عرض أحدث التقنيات في إنتاج الطاقة النظيفة واستغلال الموارد الطبيعية، وجمع وكلاء وموردي الطاقة البديلة ومصانع الري الحديث والمعدات الزراعية تحت سقف واحد، وتشجيع المنافسة وتقديم أفضل العروض التجارية، وكذا تعزيز الشراكة مع البنوك والمنظمات لتمويل مشروعات الطاقة والزراعة.

وأشار إلى أهمية المعرض للتوعية بالاكتفاء الذاتي في الطاقة وتشجيع الاستخدام الواسع للطاقة الشمسية، والري الحديث كمنظومة متكاملة وتنظيم ورش عمل ولقاءات مفتوحة بين المهتمين والمختصين.

ونوه سريع إلى أن المعرض يأتي في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وفي إطار التوجهات التي تدعم الاعتماد على مصادر طاقة بديلة ومستدامة تخدم القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية، وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي.








