المؤتمرنت -

الشريف يعزي بوفاة الاستاذ يحيى الفلاحي

بعث الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف الامين العام المساعد للشؤون التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام، برقية عزاء ومواساة في وفاة الاستاذ يحيى محمد قاسم الفلاحي عضو اللجنة الدائمة- رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية الظهار سابقا - مدير عام صندوق النظافة والتحسين الاسبق... الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن وقضايا المجتمع.



وأشاد الشيخ الشريف في البرقية التي بعثها إلى نجل الفقيد سامي يحيى محمد الفلاحي ، واخوانه وكافة ال الفلاحي بمحافظة إب، بمناقب الفقيد

في خدمة الوطن والمجتمع والدفاع عن الثوابت الوطنية الثورة والجمهورية والوحدة والاصلاح بين الناس وحل مشاكلهم وقضاياهم وتقديم الخدمات لهم ؛كما كان من خيرة القيادات المؤتمرية المخلصة والوفيه مع الوطن والتنظيم وكان له مواقف وأدوار بارزة ومشرفة في إنجـــاح كـافــة الفعاليات والأنـشطــة المؤتمرية فـي جميــع المراحــل والأوقات

وأعرب نائب الامين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته لأفراد أسرة الفقيد، وكافة آل العزي في محافظة إب في هذا المصاب.. سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا إليه راجعون ".