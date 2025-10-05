الإثنين, 06-أكتوبر-2025 الساعة: 01:12 ص - آخر تحديث: 08:01 م (01: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
المؤتمر نت - توقعات بأمطار رعدية واضطراب البحر

الأرصاد يتوقع أمطار رعدية وأمطار واضطراب البحر

المؤتمرنت -
الأرصاد يتوقع أمطار رعدية وأمطار واضطراب البحر
أفاد المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، بأن العاصفة المدارية الشديدة (شاكتي) تتمركز حاليا عند خط عرض 20.8 درجة شمالاً، وخط طول 61.1 شرقاً وتبعد أطرافها عن محافظة أرخبيل سقطرى 700 كم وعن محافظة المهرة 590 كم.

وأوضح المركز في نشرته الجوية، بأن العاصفة تتحرك في اتجاه غرب- جنوب غرب بسرعة 10كم/س تقريباً ويبعد مركزها عن مياهنا الإقليمية بحوالي 210 كم.

وأشار إلى اضطراب البحر حالياً شمال شرق مياهنا الإقليمية وسرعة الرياح 45 عقدة، والسحب منخفضة ومتوسطة كثيفة.

وتوقع المركز هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة، واضطراب البحر وارتفاع الموج شرق المياه الإقليمية.

ونبه الصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج، والانخفاض في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار والضباب.








