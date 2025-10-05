الإثنين, 06-أكتوبر-2025 الساعة: 01:12 ص - آخر تحديث: 08:01 م (01: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
ضرب أهداف حساسة للعدو الصهيوني في القدس المحتلة

ضرب أهداف حساسة للعدو الصهيوني في القدس المحتلة
أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم، تنفيذ عملية عسكرية نوعية بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2 الانشطاري متعدد الرؤوس مستهدفاً أهدافاً حساسة عدة، في منطقة القدس المحتلة.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان، أن القوة الصاروخية نفذت العملية، انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورداً على جرائم الإبادة الجماعية والتصعيد الخطير الذي يقوم به العدو الإسرائيلي بحق الأشقاء في قطاع غزة.

وأكد البيان أن العملية حققت أهدافها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ.

وأشار البيان إلى أن القوات المسلحة اليمنية تتابع تطورات الأوضاع في غزة على ضوء المستجدات الأخيرة، وتؤكد أنها ـ بعون الله وبالتنسيق مع المقاومة ـ تراقب تطورات الموقف، لا سيما ما يتعلق بوقف العدوان الصهيوني ورفع الحصار عن قطاع غزة.

ولفت إلى أنها ستتعامل على ضوء نتائج تلك التطورات على الصعيد الميداني بما يفضي إلى تحقيق مطالب الشعب الفلسطيني المظلوم، مؤكداً أن عمليات القوات المسلحة الإسنادية مستمرة حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.

وفيما يأتي نص البيان:

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ
قال تعالى: { یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ یَنصُرۡكُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ } صدقَ اللهُ العظيم
انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديهِ الأعزاءِ، ورداً على جرائمِ الإبادةِ الجماعيةِ والتصعيد الخطير الذي يقوم به العدوُّ الإسرائيليُّ بحقِّ إخوانِنا في قطاعِ غزة.
نفذتِ القوَّةُ الصاروخيَّةُ في القوّاتِ المسلَّحةِ اليمنيَّةِ عمليَّةً عسكريَّةً نوعيَّةً وذلكَ بصاروخٍ باليستيٍّ فَرْطِ صوتيٍّ نوعِ فلسطين2 الانشطاريِّ متعددِ الرؤوسِ مستهدفاً أهدافًا حساسةً عدةً، في منطقةِ القدس المحتلةِ، وقد حقَّقتِ العمليَّةُ أهدافَها بنجاحٍ بفضلِ اللهِ، وتسبَّبتْ في هُروبِ الملايينِ من قطعانِ الصهاينةِ الغاصبينَ إلى الملاجئِ.
تتابعُ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ تطوُّراتِ الأوضاعِ في غزةَ على ضوءِ المستجداتِ الأخيرةِ، وتؤكِّدُ أنها — بعونِ اللهِ وبالتنسيقِ معَ المقاومةِ — تراقبُ تطوُّراتِ الموقفِ، لا سيما ما يتعلَّقُ بوقفِ العدوانِ الصهيونيِّ ورفعِ الحصارِ عن قطاعِ غزةَ. وستتعامَلُ على ضوءِ نتائجِ تلكَ التطوُّراتِ على الصعيدِ الميدانيِّ بما يُفضي إلى تحقيقِ مطالبِ شعبِنا الفلسطينيِّ المظلُومِ.
مستمرُّونَ في عملياتِنا الإسناديَّةِ حتى وقفِ العدوانِ على غزةَ ورفعِ الحصارِ عنها..
واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولى ونعمَ النصير
عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً
والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمة
صنعاء 13 من ربيعٍ الآخر 1447للهجرة
الموافق للـ 5 من أكتوبر 2025م
صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية








