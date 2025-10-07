الثلاثاء, 07-أكتوبر-2025 الساعة: 08:01 م - آخر تحديث: 06:19 م (19: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
برودة نسبية وامطار متفرقة .. تنبيه هام للمواطنين

برودة نسبية وامطار متفرقة .. تنبيه هام للمواطنين

المؤتمرنت -
برودة نسبية وامطار متفرقة .. تنبيه هام للمواطنين
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، أجواء مائلة إلى البرودة نسبياً وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، قد تكون الأجواء صحوة تميل إلى البرودة نسبياً أثناء الليل والصباح الباكر في المرتفعات الجبلية.

ومن المتوقع أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً نهاراً مع إمكانية هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحياناً على أجزاء من محافظات لحج، تعز، إب، ذمار، ريمه، حجة والمحويت، وغرب محافظات صنعاء، عمران وصعدة وأجزاء من مرتفعات أبين، شبوة وحضرموت خلال فترتي الظهيرة والمساء.

وتُتوقع أجواء غائمة جزئياً وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الغربية وسهل تهامة، والرياح معتدلة إلى نشطة حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن.

وفي المناطق الصحراوية ستكون الأجواء صحوة إلى غائمة جزئياً والرياح معتدلة إلى نشطة تعمل على إثارة الأتربة والرمال.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد نبه مركز الارصاد المواطنين من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن تدني الرؤية الأفقية في الطرق والمنحدرات الجبلية بسبب كثافة السحب المنخفضة.

كما نبه مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن.








