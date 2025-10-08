الأربعاء, 08-أكتوبر-2025 الساعة: 04:40 م - آخر تحديث: 04:35 م (35: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
أخبار
1676 شهيداً وجريحاً في اليمن جراء العدوان

منذ بدء إسناد غزة: العدوان على اليمن يُخلف 1676 شهيداً وجريحاً

المؤتمرنت -
منذ بدء إسناد غزة: العدوان على اليمن يُخلف 1676 شهيداً وجريحاً
أعلنت وزارة الصحة والبيئة عن إحصائية الشهداء والجرحى من المدنيين جراء العدوان الأمريكي والبريطاني والصهيوني منذ بداية الإسناد مع غزة منذ 14 نوفمبر 2023م حتى أكتوبر 2025م ضمن معركة (الفتح الموعود والجهاد المقدس).

وأكدت وزارة الصحة والبيئة أن اجمالي عدد الشهداء بلغ (319) شهيدا، بينهم (38) طفلا و (23) امرأة و(258) رجلاً. مضيفة أن عدد الجرحى بلغ (1357) جريحًا، بينهم (197) طفلاً و(96) امرأة، و(1064) رجلا.

وتطرق البيان إلى الاضرار التي لحقت بالقطاع الصحي منذ بداية إسناد غزة، موضحا أن طيران العدو الأمريكي البريطاني الصهيوني استهدف بالقصف المباشر المنشآت الطبية من مستشفيات ومراكز ووحدات صحية ومخازن، مستهدفا (7) منشآت صحية بينها مستشفى مدمر بشكل كلى و(4) بشكل جزئي، كما دمر العدوان عدد (2) مراكز ووحدات صحية بشكل كلي.

وبحسب البيان، تسببت الغارات العدوانية في تدمير واسع للأحياء السكنية والموانئ والمنشآت النفطية والخدمية والمستشفيات، مخلّفةً خسائر كبيرة. ورغم ذلك، يواصل اليمنيون تأكيد موقفهم الثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني، وإصرارهم على أن التضحيات، مهما عظمت، لن تثنيهم عن دعم الحق ومناهضة العدوان في كل أشكاله.








