المؤتمرنت -

منتخب مصر يتأهل إلى كأس العالم 2026

حسم منتخب مصر تأهله إلى كأس العالم 2026 بعد فوزه على منتخب جيبوتي 3-0 بالدار البيضاء في المغرب ضمن الجولة ما قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى المونديال المقرر في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وسجل للفراعنة إبراهيم عادل 8 ونجم نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح ثنائية 14 و84.



يتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة بـ23 نقطة، بينما جيبوتي في المركز الأخير بنقطة واحدة.



وهذا التأهل الرابع لمنتخب مصر إلى كأس العالم بعد نسخ 1934 في إيطاليا و1990 في إيطاليا أيضاً و2018 في روسيا.