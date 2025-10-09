المؤتمرنت -

ترامب: اتفاق إنهاء الحرب في غزة بات قريباً جداً

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الأربعاء، أن الاتفاق بين حركة حماس وإسرائيل بشأن إنهاء الحرب في قطاع غزة بات “قريباً جداً”.



وقال ترامب خلال فعالية في البيت الأبيض، إنه “تواصل للتو مع مسؤولين بشأن صفقة غزة، والمفاوضات تسير بشكل جيد”، مضيفاً أن “اتفاق غزة بات قريباً جداً”.



وكشف الرئيس الأميركي أنه قد يتوجّه يوم الأحد المقبل إلى مصر، في إشارة إلى الدور الذي تلعبه القاهرة في جهود الوساطة بين الجانبين





وانضمت وفود من حركتي الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – الأربعاء- إلى وفد حركة حماس المشارك في مفاوضات شرم الشيخ الجارية، في محاولة لوضع آليات لتنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة.





وانطلقت الأحد الماضي في شرم الشيخ المصرية مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل، بمشاركة مسؤولين من مصر وقطر والولايات المتحدة الأميركية، وسط مساعٍ مكثفة لوقف إطلاق النار والتوصل إلى صفقة تبادل تشمل إطلاق الأسرى والمحتجزين، في وقت يتواصل فيه العدوان العسكري الإسرائيلية في مختلف مناطق القطاع للعام الثالث على التوالي.

