المؤتمرنت -

تحذير هام من شراء منتج مخالف للمواصفات

حذرت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، المواطنين والتجار من شراء أو تداول منتج علكة بنكهة الموز والفراولة، نظراً لثبوت مخالفته للمواصفات القياسية المعتمدة وسلامة المستهلك.



وأوضحت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في بلاغ صادر عنها أن المنتج مخالف لمتطلبات صحة وسلامة المستهلك وغياب المعلومات الأساسية مثل اسم المنتج، الصنف والماركة والبيانات التغذوية وعدم توفر أي وثائق تثبت أصل المنتج لكلا الصنفين، إضافة إلى خلو البطاقة من التحذير الإلزامي بشأن استخدام الملونات الصناعية وتأثيرها على النشاط والتركيز لدى الأطفال.



وأشار البلاغ إلى عدم تدوين رقم الدفعة والاسم العلمي أو الرقم الدولي للمضافات الغذائية وكذا استخدام مصطلحات عامة مثل "طعومات صحية" و"الصبغات الصحية" دون توثيق علمي.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقدأكدت الهيئة أن تداول هذا المنتج يُعد مخالفاً للأنظمة المعمول بها، داعية الجميع إلى تجنب شرائه أو توزيعه والإبلاغ عن أي حالات تواجده في الأسواق.



وأهابت بجميع المستهلكين إلى التحقق من بيانات المنتجات قبل شرائها والاعتماد على المنتجات المطابقة للمواصفات المعتمدة حفاظاً على سلامتهم وسلامة أطفالهم.