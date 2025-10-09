المؤتمرنت -

الجدول الزمني لوقف الحرب في غزة

كشفت مصادر اعلامية عديدة عن الجدول الزمني المتوقع لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي توصّلت إليه وفود التفاوض في مدينة شرم الشيخ المصرية،



وافادت المصادر إنّ اليوم الخميس سيشهد الإعلان الرسمي عن الاتفاق، ومصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي عليه، ونشر قوائم الأسرى وخريطة انسحاب قوات الاحتلال من مناطق في قطاع غزة خلال المرحلة الأولى.



وبحسب المصادر، سيشهد يوم غدٍ الجمعة بدء الانسحاب الميداني لقوات الاحتلال وفق الخريطة المتفق عليها، فيما يشهد يوم السبت المقبل استمرار انسحاب قوات الاحتلال من المناطق المأهولة بالسكان، على أن تقوم المقاومة بتجهيز الأسرى الأحياء والجثامين القابلة للتسليم.



وبيّنت المصادر أنّ يوم الأحد سيشهد وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المنطقة، لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وإعلان وقف الحرب على قطاع غزة.



ويشهد يوم الاثنين مراسم تبادل الأسرى بإشراف مصري- قطري- أمريكي- تركي، وبدء عمليات دخول شاحنات المساعدات بواقع 400 شاحنة يومياً، وزيادتها إلى 600 شاحنة في الأيام التالية، وانطلاق مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق.