الثورة اليمنية.. وأخطار اللحظة التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
علي عبدالمغني.. القائد الذي أشعل فجر سبتمبر
عبد السلام الدباء*
الشهيد المناضل محسن الشكليه الحميري
أبوبكر محمد حسين الشكليه
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
أخبار
أن عشرات آلاف المواطنين بدؤوا بالفعل العودة من وسط القطاع باتجاه مدينة غزة.

رسميًّا .. بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

المؤتمرنت -
رسميًّا .. بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
دخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة رسميًّا الساعة 12:00 ظهر اليوم الجمعة، بعد ساعات من مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على الاتفاق الموقع في شرم الشيخ المصرية.

وقال جيش الاحتلال في بيان: إن اتفاق وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في تمام الساعة 12:00 ظهرًا، وأن قواته تموضعت على خطوط الانتشار العملياتي الجديدة بناء على اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة الأسرى.

وبإصدار البيان، يسمح الانتقال من جنوب إلى شمال قطاع غزة عبر طريق الرشيد وطريق صلاح الدين.

وأفاد المركز الفلسطيني للاعلام أن عشرات آلاف المواطنين بدؤوا بالفعل العودة من وسط القطاع باتجاه مدينة غزة.

وأعلن خليل الحية، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، في كلمة متلفزة الليلة الماضية، التوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار بعد عامين من حرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل على القطاع.

وأكد أن حركة حماس وقوى المقاومة الفلسطينية، وبالتنسيق مع الوسطاء الدوليين، توصلوا أخيرًا إلى اتفاق يضمن “وقفًا دائمًا لإطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال من غزة، ودخول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، بالإضافة إلى تبادل الأسرى”.

وأضاف: “سيتم إطلاق سراح 250 أسيرًا من المؤبدات و1700 أسير من قطاع غزة، إضافة إلى إطلاق سراح الأطفال والنساء المعتقلين”.

وذكر الحية في كلمته أن “التوصل إلى هذا الاتفاق جاء نتيجة لثبات وصبر شعبنا في غزة، الذين خاضوا حربًا لم يشهد لها العالم مثيلًا، حيث تصدوا لطغيان العدو وبطش جيشه، وتمكنوا من إفشال مخططاته العسكرية والسياسية”. وأضاف: “لقد قدمت المقاومة الفلسطينية نموذجًا في الصمود والبطولة، واستطاعت أن تثبت للعالم أن غزة لا تنكسر ولا تساوم على حقوقها”.

وأكد الحية أن حركته تسلمت ضمانات من الوسطاء الدوليين ومن الإدارة الأمريكية بشأن تنفيذ هذا الاتفاق بشكل كامل، وأن العمل سيستمر مع القوى الوطنية والإسلامية لاستكمال باقي الخطوات وفقًا لمصلحة الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة.









جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025