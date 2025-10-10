الجمعة, 10-أكتوبر-2025 الساعة: 09:07 م - آخر تحديث: 09:02 م (02: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
أخبار
الامين العام المساعد يواسي آل السروري

الامين العام المساعد يواسي آل السروري

المؤتمرنت -
الامين العام المساعد يواسي آل السروري
بعث الشيخ جابر عبدالله الوهباني الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة بوفاة الدكتور شرف محمد عبده السروري، نائب رئيس جامعة المستقبل، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

ولفت الامين العام المساعد الى عدد من مناقب الفقيد واسهاماته التنموية في المجال التربوي والاقتصادي والاكاديمي والخدمي، وكذا حضوره ونشاطه التنظيمي كواحد من مؤسسي المؤتمر الشعبي العام، مشيرا الى أن المؤتمر والوطن خسر برحيله احد كوادره ورجاله الاوفياء والمخلصين.

وفي برقية العزاء التي بعثها الى شقيق الفقيد/ عبدالقوي محمد السروري، والى أولاده جابر ونجيب وإخوانهم، وكافة آل السروري، بعزلة الايقوع مديرية المواسط بمحافظة تعز،عبّر الامين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته في هذا المصاب.

سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون ".








