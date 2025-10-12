الأحد, 12-أكتوبر-2025 الساعة: 10:21 م - آخر تحديث: 08:53 م (53: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
الثورة اليمنية.. وأخطار اللحظة التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الذكري السنوية الخالدة لثورة 14 أكتوبر 1963م
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
علي عبدالمغني.. القائد الذي أشعل فجر سبتمبر
عبد السلام الدباء*
الشهيد المناضل محسن الشكليه الحميري
أبوبكر محمد حسين الشكليه
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - وألغت السلطات الإندونيسية تأشيرات ستة رياضيين إسرائيليين، من بينهم البطل الأولمبي أرتِم دولغوبيات، بعد طلب رسمي من الاتحاد الإندونيسي للجمباز.

تضامناً مع فلسطين.. إندونيسيا تُقصي إسرائيل رياضيا

المؤتمرنت -
تضامناً مع فلسطين.. إندونيسيا تُقصي إسرائيل رياضيا
في موقف سياسي يعكس التزام إندونيسيا برفض التطبيع مع دولة الاحتلال، أقصت جاكارتا البعثة الإسرائيلية من بطولة العالم للجمباز الفني تضامناً مع فلسطين، مؤكدة أنّها لن تمنح تأشيرات دخول للرياضيين الإسرائيليين الذين كانت تفترض مشاركتهم في المسابقة المقررة في جاكارتا بين 19 و25 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وأوضح وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان الإندونيسي يسرِيل إحزا ماهيندرا أنّ الحكومة تحافظ على سياستها تجاه القضية الفلسطينية قائلاً: “تتبنّى إندونيسيا سياسة راسخة بعدم إقامة أي اتصال مع إسرائيل ما لم تعترف بدولة فلسطينية حرّة وذات سيادة”. وشدّد على أنّ إندونيسيا “لن تتراجع عن مبدأها الأخلاقي في مقاطعة إسرائيل”.

كما اعتبر أنّ الرياضة لا يمكن أن تكون منفصلة عن الموقف الإنساني تجاه شعبٍ يعيش تحت الاحتلال منذ عقود.

وألغت السلطات الإندونيسية تأشيرات ستة رياضيين إسرائيليين، حسب ما نشره موقع صحيفة لوباريزيان الفرنسي، من بينهم البطل الأولمبي أرتِم دولغوبيات، بعد طلب رسمي من الاتحاد الإندونيسي للجمباز.

وأكّد وزير الهجرة أغوس أندريانتو أن القرار “جاء تماشياً مع القوانين المحلية وبمبادرة من الاتحاد الوطني”، موضحاً أن عملية إلغاء التأشيرات نُفّذت بطريقة قانونية وشفافة.

وأعلنت رئيسة الاتحاد الإندونيسي للجمباز إيتا يولياني أن الاتحاد الدولي للجمباز أبدى تفهّمه لقرار جاكرتا، بل أكد دعمه الرسمي له خلال مكالمة هاتفية، وأضافت: “هذا انتصار للسيادة الوطنية على الضغوط السياسية”. وبذلك، وجّهت جاكارتا رسالة قوية إلى العالم الرياضي مفادها أنّ التضامن مع فلسطين ليس شعاراً، بل التزام عملي.

وذكّرت الحكومة الإندونيسية بقرارات سابقة اتخذتها في الاتجاه نفسه، منها رفض استضافة بطولة كأس العالم تحت 20 عاماً لكرة القدم عام 2023 بعدما اعترض مسؤولون محليون على مشاركة المنتخب الإسرائيلي، إلى جانب انسحاب جزيرة بالي من تنظيم الألعاب الشاطئية العالمية في العام نفسه للسبب عينه.








