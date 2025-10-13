الإثنين, 13-أكتوبر-2025 الساعة: 06:20 م - آخر تحديث: 05:17 م (17: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الثورة اليمنية.. وأخطار اللحظة التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الذكري السنوية الخالدة لثورة 14 أكتوبر 1963م
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
علي عبدالمغني.. القائد الذي أشعل فجر سبتمبر
عبد السلام الدباء*
الشهيد المناضل محسن الشكليه الحميري
أبوبكر محمد حسين الشكليه
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - وجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم

انتشال جثامين 60 شهيداً .. ارتفاع ضحايا الإبادة إلى 67869

المؤتمرنت -
انتشال جثامين 60 شهيداً .. ارتفاع ضحايا الإبادة إلى 67869
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 67869 شهيدا، و170105 مصابين.

وذكرت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي، أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت 63 شهيدا (منهم 60 انتشال) و39 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكان مجمع ناصر الطبي في خان يونس، قد أفاد باستشهاد مواطن برصاص جيش الاحتلال المتمركز في شمال غربي مدينة رفح، ضمن المناطق التي لم ينسحب منها في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

والجمعة، بدأ جيش الاحتلال الانسحاب التدريجي من عدة مناطق في قطاع غزة إلى مواقع تمركزه الجديدة داخل القطاع، وذلك تزامنا مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وحسبما اورده المركز الفلسطيني للاعلام فقد شملت انسحابات جيش الاحتلال مدينة غزة باستثناء حي الشجاعية وأجزاء من حيي التفاح والزيتون. وفي مدينة خان يونس، انسحب جيش الاحتلال من مناطق الوسط وأجزاء من الشرق، فيما منع دخول الفلسطينيين إلى بلدتي بيت حانون وبيت لاهيا، ومدينة رفح، وبحر القطاع.

وأكدت الوزارة في بيانها وجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: العراق يقترب خطوة من التأهل لكأس العالم
قضايا وآراء: الذكري السنوية الخالدة لثورة 14 أكتوبر 1963م
أخبار: مستقبل غزة .. قمة دولية مرتقبة في شرم الشيخ
علوم وتقنية: الصين تكشف عن أول روبوت مقاوم للمطر
فنون ومنوعات: الموت يغيب فنان يمني شهير
أخبار: 237 ألف شهيد وجريح في غزة
أخبار: أمطار متوقعة في 7 محافظات
عربي ودولي: استشهاد 20 فلسطينياً في قطاع غزة
أخبار: الامين العام المساعد يواسي آل السروري
أخبار: حقيقة البنود السرية في إتفاق غزة
أخبار: صنعاء.. احتشاد مليوني تتويجاً لعامي إسناد فلسطين
رياضة: هولندا تعزز صدارتها بتصفيات كأس العالم
ثقافة: فوز زعيمة المعارضة الفنزويلية بـ(نوبل للسلام)
أخبار: بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
أخبار: ارتفاع شهداء الإبادة الإسرائيلية إلى 67 ألف
أخبار: تحذير هام للمتواجدين في ممرات السيول
أخبار: مجيديع يعزي الشيخ العمري بوفاة والدته
أخبار: غزة ..هتافات للحياة بعد عامين من الموت
أخبار: صنعاء تُبارك إنتصار المقاومة في غزة
قضايا وآراء: شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
رياضة: صدارة مؤقتة لمنتخب اليمن في تصفيات كأس آسيا
فنون ومنوعات: تأجيل محاكمة شيرين عبد الوهاب
أخبار: الجدول الزمني لوقف الحرب في غزة
ثقافة: فوز الكاتب المجري لازلو بجائزة نوبل للآداب
أخبار: بريد اليمن .. 360 مكتبًا و 1500 نافذة خدمية
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025