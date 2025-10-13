المؤتمرنت -

انتشال جثامين 60 شهيداً .. ارتفاع ضحايا الإبادة إلى 67869

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 67869 شهيدا، و170105 مصابين.



وذكرت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي، أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت 63 شهيدا (منهم 60 انتشال) و39 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وكان مجمع ناصر الطبي في خان يونس، قد أفاد باستشهاد مواطن برصاص جيش الاحتلال المتمركز في شمال غربي مدينة رفح، ضمن المناطق التي لم ينسحب منها في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.



والجمعة، بدأ جيش الاحتلال الانسحاب التدريجي من عدة مناطق في قطاع غزة إلى مواقع تمركزه الجديدة داخل القطاع، وذلك تزامنا مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.



وحسبما اورده المركز الفلسطيني للاعلام فقد شملت انسحابات جيش الاحتلال مدينة غزة باستثناء حي الشجاعية وأجزاء من حيي التفاح والزيتون. وفي مدينة خان يونس، انسحب جيش الاحتلال من مناطق الوسط وأجزاء من الشرق، فيما منع دخول الفلسطينيين إلى بلدتي بيت حانون وبيت لاهيا، ومدينة رفح، وبحر القطاع.



وأكدت الوزارة في بيانها وجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.