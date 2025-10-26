الأحد, 26-أكتوبر-2025 الساعة: 11:06 م - آخر تحديث: 10:46 م (46: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الثورة اليمنية.. وأخطار اللحظة التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الشَّهِيدُ هَاشِم الغُمَارِي سَيَظَلُّ قِنْدِيلاً مُتَوَهِّجاً فِي مَسِيرَتِنَا
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
علي عبدالمغني.. القائد الذي أشعل فجر سبتمبر
عبد السلام الدباء*
الشهيد المناضل محسن الشكليه الحميري
أبوبكر محمد حسين الشكليه
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
المؤتمر نت - كشف الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية عدنان الشوافي عن أهم موشرات طقس اليمن ابتداءً من مساء اليوم الأحد وحتى الجمعة

الشوافي يكشف تفاصيل طقس اليمن حتى الجمعة

المؤتمرنت -
الشوافي يكشف تفاصيل طقس اليمن حتى الجمعة
كشف الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية عدنان الشوافي عن أهم موشرات طقس اليمن ابتداءً من مساء اليوم الأحد وحتى الجمعة القادمة.

وتوقع الفلكي الشوافي هبوط تدريجي بسيط في درجات الحرارة الصغرى، وبشكل عام يبقى المتوسط مقارب لمستوى الأسبوع الماضي (الفارق لا يتجاوز درجة مئوية سلبي أو إيجابي)، مشيراً إلى أن العديد من مناطق الأحواض الجبلية ستكون ما بين 3 إلى 5 درجات مئوية فوق الصفر وتقل عن ذلك في قمم الجبال.

"فيما يخص المزارعين"
وأوضح الشوافي أنه من المتوقع أن يبدأ من ليلة الاثنين تراجع نسبة الغطاء السحابي على بعض المناطق ومع ليلة الاربعاء يكون التراجع واضح، منبهاً من أن وصول التبريد حد الصقيع في أجزاء من المناطق الباردة (مرتفعات وأحواض جبلية) غير مستبعد إذا كانت السماء صافية والرياح ساكنة تصنيف شدة الحالة "خفيفة".

"توقعات الأمطار"
وأشار الفلكي اليمني إلى استمرار هطول بعض الأمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من السهول الساحلية الغربية والمرتفعات الجبلية المحاذية مع تراجع متوسط تراكمي الهطول مقارنة بـ5 أيام ماضية.

وحث الشوافي الجميع على متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر، وأخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي آثار الطقس البارد.








