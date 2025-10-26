الأحد, 26-أكتوبر-2025 الساعة: 11:07 م - آخر تحديث: 10:46 م (46: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
أخبار
المؤتمر نت - حذر نقيب الصيادين في قطاع غزة نزار عياش -اليوم الأحد- من انهيار قطاع الصيد البحري الذي يُعد مصدر الدخل الرئيسي لآلاف العائلات

75 مليون دولار خسائر قطاع الصيد في غزة

المؤتمرنت -
75 مليون دولار خسائر قطاع الصيد في غزة
حذر نقيب الصيادين في قطاع غزة نزار عياش -اليوم الأحد- من انهيار قطاع الصيد البحري الذي يُعد مصدر الدخل الرئيسي لآلاف العائلات الفلسطينية جراء العدوان الإسرائيلي، مشيرا إلى أن خسائر قطاع الصيد البحري تجاوزت 75 مليون دولار.

وأوضح عياش في تصريحات صحفية، أن القصف الإسرائيلي أدى إلى تدمير شامل للبنية التحتية للموانئ البحرية، بما في ذلك ميناء غزة الرئيسي وميناء شمال القطاع، إلى جانب أضرار لحقت بنحو 70% من مرافق الموانئ في المنطقة الوسطى والجنوبية.

وأضاف عياش أن الدمار طال المراكب ومعدات الصيد ومخازن التخزين، فضلا عن فقدان أدوات الملاحة والاتصال، مما جعل من الصعب على الصيادين استئناف عملهم أو إصلاح ما تبقى من ممتلكاتهم في ظل الإمكانات المحدودة.

وأشار عياش إلى أن السلطات الإسرائيلية لا تزال تفرض قيودا مشددة على حركة الصيد داخل المياه الإقليمية لقطاع غزة، إذ يسمح فقط بالإبحار لمسافات قصيرة باستخدام قوارب صغيرة، وهو ما يقلص حجم الإنتاج اليومي بشكل كبير.

كما أفاد عياش بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت عددا من الصيادين أثناء عملهم في عرض البحر، رغم عدم تشكيلهم أي خطر أمني، معتبرا أن هذه الإجراءات تزيد من معاناة العاملين في هذا المجال.

وحذر نقيب الصيادين من أن استمرار تعطل الموانئ وغياب التعويضات قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لآلاف الأسر التي تعتمد بشكل كامل على مهنة الصيد، في وقت يعاني فيه القطاع الساحلي من حصار طويل الأمد وارتفاع في معدلات البطالة والفقر.

ودعا عياش المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى التدخل العاجل لإعادة إعمار موانئ الصيد وتعويض المتضررين، مؤكدا أن قطاع الصيد يشكل أحد أعمدة الأمن الغذائي في غزة ويوفر فرص عمل لعدد كبير من السكان.








