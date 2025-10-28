المؤتمرنت -

الأرصاد يتوقع أجواء باردة نسبياً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر أجواء باردة نسبياً إلى باردة في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز من المتوقع أجواء باردة نسبياً إلى باردة في محافظات البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران وصعدة ومرتفعات إب، الضالع، لحج وأبين أثناء الليل والصباح الباكر حيث تتراوح درجة الحرارة الصغرى بين 04 - 10 درجات مئوية.



وبلغ أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم 5.6 في البيضاء، 5.8 في ذمار، 8 في صنعاء، 8.8 في عمران، 10 في إب ـ السدة.



ونبه المركز المواطنين خاصة كبار السن والمرضى والأطفال وكذا المزارعين في المرتفعات الجبلية من الأجواء الباردة نسبياً والباردة.