المؤتمرنت -

إجلاء 55 مريضاً من غزة للعلاج بالخارج

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، مساء أمس الاثنين، إن المنظمة نفذت عملية إجلاء طبي جديدة لـ 55 مريضًا في حالات حرجة من قطاع غزة لتلقي الرعاية المتخصصة في الخارج.



وكشف أدهانوم، في تدوينة على منصة "اكس" رصدتها وكالة الأبناء اليمنية (سبأ)، أن عملية إجلاء المرضى من غزة تمت إلى كلٍ من الأردن وإسبانيا وتركيا، وأن 158 مرافقًا سافروا مع المرضى.



وأكد أن أكثر من 16,500 مريضاً ما يزالون في حاجة إلى مغادرة قطاع غزة لتلقي العلاج المنقذ للحياة في الخارج .



ودعا المسؤول الأممي، الدول لإظهار تضامنها وقبول المزيد من المرضى من غزة، وفتح جميع المسارات لعمليات الإجلاء الطبي لهم، محذراً بقوله: "ليس لدينا وقت لنضيعه".

