الثورة اليمنية.. وأخطار اللحظة التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الشَّهِيدُ هَاشِم الغُمَارِي سَيَظَلُّ قِنْدِيلاً مُتَوَهِّجاً فِي مَسِيرَتِنَا
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
علي عبدالمغني.. القائد الذي أشعل فجر سبتمبر
عبد السلام الدباء*
الشهيد المناضل محسن الشكليه الحميري
أبوبكر محمد حسين الشكليه
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
الإضرار بمصلحة الدولة والاختلاس والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على مال عام والتزوير واستغلال النفوذ إضافة إلى ا

صنعاء .. محاكمة 30 متهماً في 7 قضايا فساد

المؤتمرنت -
صنعاء .. محاكمة 30 متهماً في 7 قضايا فساد
أقر مجلس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، في اجتماعه الدوري اليوم، برئاسة نائب رئيس الهيئة ريدان المتوكل، إحالة 30 متهماً في سبع قضايا فساد إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لاستكمال إجراءات ورفع الدعوى الجزائية ضدهم أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد.

وبلغ حجم الضرر في تلك القضايا 188 مليوناً و950 ألف ريال، فيما تمثلت وقائع الفساد بتلك القضايا في الإضرار بمصلحة الدولة والاختلاس والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على مال عام والتزوير واستغلال النفوذ إضافة إلى التلاعب بالمخططات العامة.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد ناقش المجلس عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزاءها القرارات اللازمة.

وأكد أهمية إحياء الذكرى السنوية للشهيد، وتنفيذ كافة الأنشطة المتعلقة بهذه الذكرى فيما يخص الهيئة.

كما قرأ المجلس الفاتحة على أرواح الشهداء الذين ارتقوا وهم يدافعون عن الوطن ونصرة غزة وفلسطين في أشرف وأقدس معركة على طريق القدس.








