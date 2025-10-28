المؤتمرنت -

المؤتمر :مواقف المؤتمر تعبر عنها قيادته في صنعاء

اكد مصدر مسؤول بالمؤتمر الشعبي العام عدم صدور أي بيان عنه أو عن فروعه في داخل اليمن بخصوص أي قضية ومنها قضية تجميد نشاطه .



واشار المصدر الى أن ما نشر باسم قيادة المؤتمر بصنعاء لا علاقة له بتاتا ولا يمثله لا من قريب ولا من بعيد ؛مؤكدا أن مواقف المؤتمر الشعبي العام الرسمية تجاه مختلف القضايا تصدر عن قيادته في صنعاء ممثلة برئاسة المؤتمر بقيادة الاخ صادق بن أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام وتنشر في وسائل إعلامه الرسمية (المؤتمرنت -الميثاق -اليمن اليوم) وماعدا ذلك فلا يتحمل المؤتمر الشعبي العام وقيادته أي مسؤولية عنه .