إقرأ في المؤتمر نت
الثورة اليمنية.. وأخطار اللحظة التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الشَّهِيدُ هَاشِم الغُمَارِي سَيَظَلُّ قِنْدِيلاً مُتَوَهِّجاً فِي مَسِيرَتِنَا
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
علي عبدالمغني.. القائد الذي أشعل فجر سبتمبر
عبد السلام الدباء*
الشهيد المناضل محسن الشكليه الحميري
أبوبكر محمد حسين الشكليه
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - اكد مصدر مسؤول بالمؤتمر الشعبي العام عدم صدور أي بيان عنه أو عن

المؤتمر :مواقف المؤتمر تعبر عنها قيادته في صنعاء

المؤتمرنت -
المؤتمر :مواقف المؤتمر تعبر عنها قيادته في صنعاء
اكد مصدر مسؤول بالمؤتمر الشعبي العام عدم صدور أي بيان عنه أو عن فروعه في داخل اليمن بخصوص أي قضية ومنها قضية تجميد نشاطه .

واشار المصدر الى أن ما نشر باسم قيادة المؤتمر بصنعاء لا علاقة له بتاتا ولا يمثله لا من قريب ولا من بعيد ؛مؤكدا أن مواقف المؤتمر الشعبي العام الرسمية تجاه مختلف القضايا تصدر عن قيادته في صنعاء ممثلة برئاسة المؤتمر بقيادة الاخ صادق بن أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام وتنشر في وسائل إعلامه الرسمية (المؤتمرنت -الميثاق -اليمن اليوم) وماعدا ذلك فلا يتحمل المؤتمر الشعبي العام وقيادته أي مسؤولية عنه .








