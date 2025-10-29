الأربعاء, 29-أكتوبر-2025 الساعة: 05:55 م - آخر تحديث: 05:15 م (15: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
لماذا تنقطع أنفاسك عند المشي لمسافة قصيرة؟

لماذا تنقطع أنفاسك عند المشي لمسافة قصيرة؟
يتعرض كثير من الأشخاص لضيق التنفس أثناء المشي لمسافات قصيرة، الأمر الذي قد يصيبهم بالقلق والخوف على صحتهم.

ووفق موقع «فيري ويل هيلث»، يمكن أن تنتج هذه المشكلة عن عدة أسباب، أبرزها:

ضعف اللياقة البدنية
حين يفتقر الشخص إلى اللياقة البدنية، فإنه قد يعاني ضيقاً في التنفس حين يمارس أي نشاط بدني، حتى وإن كان بسيطاً مثل المشي حول المبنى أو صعود السلالم، حيث يكون جسمه غير معتاد الأنشطة.

السمنة
يتعرض الأشخاص المصابون بالسمنة لضيق التنفس من أقل مجهود، حيث تتراكم الدهون في الصدر والمعدة، مما يعوق التنفس الطبيعي.

اضطرابات القلق
يمكن أن تُسبب اضطرابات القلق أعراضاً جسدية مثل ضيق التنفس، والتي تزداد حِدتها عند ممارسة نشاط بدني مثل المشي.

الربو
ينتج عن الربو تورم وتشنج العضلات حول القصبات الهوائية، مما قد يُسبب نوبات من ضيق التنفس والسعال والصفير.

قصور القلب
يحدث قصور القلب عندما لا تتمكن عضلة القلب من ضخ الدم بشكل كافٍ لتزويد الجسم بالدم الغني بالأكسجين. ويمكن أن ينتج عن هذه المشكلة ضيق في التنفس عند الاستلقاء، أو أثناء الأنشطة اليومية كالمشي لمسافات قصيرة.

النوبة القلبية
تحدث النوبة القلبية عندما تعوق جلطة دموية في أحد الشرايين التاجية تدفق الدم إلى جزء من القلب أو تُقطعه. وتشمل أعراض النوبة القلبية ألماً أو ضغطاً في الصدر يزداد سوءاً مع الحركة.

مرض الانسداد الرئوي المزمن
يرتبط مرض الانسداد الرئوي المزمن بضيق القصبات الهوائية وتلف الحويصلات الهوائية.

والحويصلات الهوائية هي أكياس هوائية صغيرة جداً موجودة في نهاية الشُّعب الهوائية في الرئتين، وهي المسؤولة عن تبادل الغازات، حيث تقوم هذه الحويصلات بامتصاص الأكسجين من الهواء المستنشَق ونقله إلى مجرى الدم، وفي المقابل، تنقل ثاني أكسيد الكربون من الدم ليجري الزفير به.

ويُعدّ ضيق التنفس مع النشاط والسعال من الأعراض البارزة لمرض الانسداد الرئوي المزمن.

الالتهاب الرئوي
يحدث الالتهاب الرئوي عندما تغزو جرثومة، مثل فيروس أو بكتيريا، إحدى الرئتين أو كلتيهما، مسببةً أعراضاً تشمل صعوبة التنفس والحمى والقشعريرة والسعال.*وكالات








