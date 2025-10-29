المؤتمرنت -

إعصار مدمر يقترب من هذه الدولة

أعلن رئيس كوبا ميغيل دياز- كانيل إجلاء السلطات أكثر من 735 ألف شخص في البلاد مع اقتراب إعصار “ميليسا” المدمر.



وكتب كانيل على منصة “إكس”: “لقد راجعنا للتو في المقاطعات الإجراءات المتخذة بسبب مرور إعصار “ميليسا”.



وأضاف أنه تم إجلاء أكثر من 735 ألف شخص، والأعمال لا تزال مستمرة”، مشيرا إلى أن الليلة المقبلة في كوبا ستكون صعبة جدا.



وأفاد المركز الوطني الأميركي لمراقبة الأعاصير يوم الأربعاء، بأن إعصار “ميليسا” الذي ضعف سابقا إلى الفئة الثالثة على مقياس سافير-سمبسون، قد اشتد مرة أخرى إلى الفئة الرابعة مع اقترابه من كوبا.



ولاحقاً أعلن المركز أن “ميليسا” ضربت ساحل كوبا – في مقاطعة سانتياغو دي كوبا. وبلغت سرعة الرياح القصوى حوالي 195 كيلومترا في الساعة.