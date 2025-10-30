الخميس, 30-أكتوبر-2025 الساعة: 01:36 ص - آخر تحديث: 12:41 ص (41: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الثورة اليمنية.. وأخطار اللحظة التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الشَّهِيدُ هَاشِم الغُمَارِي سَيَظَلُّ قِنْدِيلاً مُتَوَهِّجاً فِي مَسِيرَتِنَا
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
علي عبدالمغني.. القائد الذي أشعل فجر سبتمبر
عبد السلام الدباء*
الشهيد المناضل محسن الشكليه الحميري
أبوبكر محمد حسين الشكليه
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - تتجه الأنظار إلى iPhone 20، الذي يُتوقع أن يمثل نقلة نوعية في تاريخ

آيفون 20 بدون أزرار

المؤتمرنت -
آيفون 20 بدون أزرار

ول آيفون، وسط توقعات بإطلاق منتجات وتحديثات استثنائية تواكب هذه المناسبة التاريخية.

وبينما تتواصل التسريبات حول سلسلة iPhone 18 المقبلة، تتجه الأنظار إلى iPhone 20، الذي يُتوقع أن يمثل نقلة نوعية في تاريخ هواتف آيفون.

وفقًا لتقارير تقنية حديثة، يُحتمل أن تتجاوز آبل إصدار iPhone 19 مباشرةً لتطلق iPhone 20 عام 2027، في خطوة رمزية تواكب مرور عقدين على إطلاق أول آيفون. ويشير ذلك إلى أن الشركة تسعى لجعل هذا الإصدار حدثًا مميزًا يجمع بين التطور التقني والأهمية التاريخية.

وكشف مُسرب صيني عن تفاصيل مثيرة حول iPhone 20، إذ من المتوقع أن يعتمد الجهاز على أزرار تحكم صلبة بتقنية اللمس، مع استجابة اهتزازية تحاكي النقر الفعلي، بدلًا من الأزرار الميكانيكية التقليدية.

وستتولى هذه الأزرار مهام التشغيل، والتحكم في الصوت، وغالق الكاميرا، لتقديم تجربة استخدام أكثر سلاسة وابتكارًا.
ويتوقع أن تمتد هذه التقنية لاحقًا إلى منتجات آبل الأخرى مثل iPad وMacBook، في إطار توجه الشركة نحو تصميمات أكثر تكاملًا وأقل اعتمادًا على المكونات الميكانيكية القابلة للتآكل.

وأكد المسرب أن تطوير أزرار اللمس الخاصة بـ iPhone 20 اكتمل، وأن الإنتاج الضخم للجهاز سيبدأ عام 2027، تمهيدًا لطرحه رسميًا خلال احتفالات الذكرى العشرين.

كما أشار المصدر إلى أن زر التقاط الكاميرا في سلسلة iPhone 18 قد يشهد تحسينات لتقليل الضغطات غير المقصودة أثناء التصوير، مما يمنح المستخدمين تجربة أكثر دقة واستجابة.
حتى الآن، لم تصدر آبل أي تصريحات رسمية بشأن هذه التسريبات، ومن المتوقع أن تتغير بعض المواصفات خلال مراحل التطوير قبل طرح iPhone 18 وiPhone 20 في الأسواق.








