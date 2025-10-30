الخميس, 30-أكتوبر-2025 الساعة: 04:58 م - آخر تحديث: 04:40 م (40: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
أخبار
المؤتمر نت - ارتفع عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر إلى 217 شهيدًا

غزة .. غارات عدوانية وانتهاكات جديدة لوقف الحرب

المؤتمرنت -
غزة .. غارات عدوانية وانتهاكات جديدة لوقف الحرب
شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي – فجر اليوم الخميس- عدة غارات شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة مع تنفيذ عمليات نسف منازل في مدينة غزة، في استمرار لانتهاكات وقف إطلاق النار.

وأفاد لمركز الفلسطيني للإعلام أن الطائرات الحربية شنت سلسلة غارات استهدفت عدة مناطق في الجهة الشرقية من مدينة خانيونس، في خرق واضح لوقف إطلاق النار، حيث سُمع دوي أكثر من عشر انفجارات متتالية في المنطقة.

كما أطلقت قوات الاحتلال النار بكثافة في منطقتي معن والشيخ ناصر وجورة اللوت جنوبي مدينة خان يونس.


إلى ذلك سمع دوي انفجارات هائلة شرقي مدينة غزة فجر اليوم ناجمة عن نسف قوات الاحتلال منازل في المنطقة.

واستشهد عشرات المواطنين وأصيب آخرون، مساء الثلاثاء وصباح الأربعاء جراء غارات صهيونية مكثفة على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، في خرق جديد لاتفاق وقف الحرب.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن ما وصل مستشفيات قطاع غزة من شهداء وإصابات منذ التصعيد ليلة أمس وحتى اللحظة بلغ 110 شهيد (منهم 46 طفلا، 20 امرأة) و253 إصابة (منهم 78 طفلا، امرأة)، فيما ارتفع عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر إلى 217 شهيدًا فيما بلغ عدد الإصابات 597، وإجمالي الانتشال 482 شهيدًا.








