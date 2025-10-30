المؤتمرنت -

إختطاف طفلة من أمام والدتها في صنعاء

ذكرت شرطة أمانة العاصمة أنها تلقت عصر اليوم الخميس، بلاغاً عن قيام المدعو صادق حسين الجحلة (30 عاماً)، برفقة شخص آخر، باختطاف ابنة أخيه، الطفلة "ريفان شريف جحلة"، البالغة من العمر سنتين.



وأوضحت الشرطة أن المتهمين كانا على متن سيارة "هايلكس غمارتين" وقد انتزعا الطفلة بالقوة عندما كانت تسير بجوار أمها في الشارع العام بحارة الروض في مديرية الصافية قبل أن يفرّا، وأن الأم أثناء محاولتها اللحاق بهم أمسكت بالسيارة، ما أدى إلى سحبها على الأرض وإصابتها بجروح بالغة.



ولفتت شرطة العاصمة إلى أن سبب الواقعة يعود إلى خلافات أسرية.



وأشارت الشرطة إلى أنها باشرت -فور تلقي البلاغ- إجراءات التحريات ومتابعة تحركات المتهمين، والتعميم عليهم كمطلوبين للأمن، مؤكدة أنها لن تألو جهداً في إلقاء القبض عليهم وإحالتهم للعدالة.