تسجيل 80 هزة أرضية

أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق، اليوم، تسجيل 80 هزة أرضية خلال شهر أكتوبر داخل البلاد وفي المناطق المحيطة بها.



وأفادت الهيئة، في بيان، بأنّ قوةَ الهزات والزلازل تراوحت بين (1 – 4.3) درجة على مقياس ريختر، وبأعماق بؤرية تراوحت بين 5 و39 كيلومترًا، موضحة أن النشاطَ الزلزالي داخل العراق تمركز في محافظات الشمال والشرق.



وقالت إنّ عدد الهزات الأرضية والزلازل المسجلة خلال شهر أكتوبر الماضي بلغ 80 هزة أرضية، منها 30 داخل العراق و50 خارج حدوده أو بالقرب منها في إيران وتركيا وسوريا.



ويرى مختصّون في علوم الأرض أن تزايدَ النشاط الزلزالي شمال العراق يأتي نتيجة تموضع البلاد على الصفيحة العربية المتأثرة بالحركة المستمرة للصفيحة الأوراسية، ما يجعل المناطق الحدودية مع إيران وتركيا من الأكثر نشاطًا زلزاليا، مؤكدين أن معظم الهزّات تبقى خفيفة إلى متوسطة الشدة، ولا تمثل خطرا مباشرا على السكان.