الأحد, 02-نوفمبر-2025 الساعة: 09:48 م - آخر تحديث: 09:30 م (30: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الثورة اليمنية.. وأخطار اللحظة التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الشَّهِيدُ هَاشِم الغُمَارِي سَيَظَلُّ قِنْدِيلاً مُتَوَهِّجاً فِي مَسِيرَتِنَا
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
علي عبدالمغني.. القائد الذي أشعل فجر سبتمبر
عبد السلام الدباء*
الشهيد المناضل محسن الشكليه الحميري
أبوبكر محمد حسين الشكليه
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، مساء اليوم، تسجيل 80 هزة أرضية

تسجيل 80 هزة أرضية

المؤتمرنت -
تسجيل 80 هزة أرضية
أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق، اليوم، تسجيل 80 هزة أرضية خلال شهر أكتوبر داخل البلاد وفي المناطق المحيطة بها.

وأفادت الهيئة، في بيان، بأنّ قوةَ الهزات والزلازل تراوحت بين (1 – 4.3) درجة على مقياس ريختر، وبأعماق بؤرية تراوحت بين 5 و39 كيلومترًا، موضحة أن النشاطَ الزلزالي داخل العراق تمركز في محافظات الشمال والشرق.

وقالت إنّ عدد الهزات الأرضية والزلازل المسجلة خلال شهر أكتوبر الماضي بلغ 80 هزة أرضية، منها 30 داخل العراق و50 خارج حدوده أو بالقرب منها في إيران وتركيا وسوريا.

ويرى مختصّون في علوم الأرض أن تزايدَ النشاط الزلزالي شمال العراق يأتي نتيجة تموضع البلاد على الصفيحة العربية المتأثرة بالحركة المستمرة للصفيحة الأوراسية، ما يجعل المناطق الحدودية مع إيران وتركيا من الأكثر نشاطًا زلزاليا، مؤكدين أن معظم الهزّات تبقى خفيفة إلى متوسطة الشدة، ولا تمثل خطرا مباشرا على السكان.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: الأونروا: عنف المستوطنين بالضفة هو الأعلى
عربي ودولي: روسيا تسقط 283 مسيّرة أوكرانية
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على انخفاض
أخبار: أجواء شديدة البرودة.. وتحذير للمواطنين
رياضة: ريال مدريد يكتسح فالنسيا برباعية
رياضة: أرسنال يحلّق في الصدارة بثنائية بيرنلي
رياضة: سان جيرمان.. "الفوز القاتل"
عربي ودولي: 145 شاحنة مساعدات فقط تدخل غزة
أخبار: حصيلة جديدة لضحايا العدوان على اليمن
أخبار: إحالة خلية التجسس الأممية للقضاء
أخبار: القبض على المتهمين بقتل وفاء الباشا
أخبار: الأرصاد يتوقع أجواء باردة وجافة
عربي ودولي: انفجارات كبيرة تهز شيراز في إيران
فنون ومنوعات: شيرين مُتهمة بالتزوير!
أخبار: الأمين العام المساعد يعزي أحمد صلاح
محافظات: حملة لتنظيم فرز النقل إلى مدينة تعز
رياضة: جنوى يعلن إقالة مدربه باتريك فييرا
رياضة: خيتافي يعمّق جراح جيرونا
عربي ودولي: رئيسة تنزانيا تفوز بولاية جديدة
اقتصاد: ارتفاع أرباح بورصة الكويت 59.81%
أخبار: نائب رئيس المؤتمر يواسي آل العجي
عربي ودولي: ارتفاع شهداء الإبادة بغزة إلى 68858
رياضة: سينر يبلغ ربع نهائي بطولة باريس
عربي ودولي: غزة.. تضرر 87% من الأراضي الزراعية
علوم وتقنية: علامات مبكرة للعجز الجنسي
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025