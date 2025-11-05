الأربعاء, 05-نوفمبر-2025 الساعة: 10:01 م - آخر تحديث: 09:44 م (44: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الثورة اليمنية.. وأخطار اللحظة التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الشَّهِيدُ هَاشِم الغُمَارِي سَيَظَلُّ قِنْدِيلاً مُتَوَهِّجاً فِي مَسِيرَتِنَا
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
علي عبدالمغني.. القائد الذي أشعل فجر سبتمبر
عبد السلام الدباء*
الشهيد المناضل محسن الشكليه الحميري
أبوبكر محمد حسين الشكليه
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - رغم إجماع الخبراء على أن الشاي الأخضر هو أفضل أنواع الشاي، لفوائده الصحية الكثيرة، لكن الإفراط في شربه قد يسبب أضرارا خطيرة

6 آثار جانبية "خطيرة" للشاي الأخضر

المؤتمرنت -
6 آثار جانبية "خطيرة" للشاي الأخضر
رغم إجماع الخبراء على أن الشاي الأخضر هو أفضل أنواع الشاي، لفوائده الصحية الكثيرة، لكن الإفراط في شربه قد يسبب أضرارا خطيرة.

ويعرف الشاي الأخضر بغناه بمضادات الأكسدة، التي تساعد في تقليل الالتهابات، والحماية من الأمراض المزمنة.

وقدم موقع "فيري ويل هيلث" المتخصص في الأخبار الصحية، 6 آثار جانبية خطيرة للإفراط في شرب الشاي الأخضر:

• اضطرابات الجهاز الهضمي
عموما يستطيع معظم الأشخاص شرب الشاي الأخضر بأمان دون مشاكل، ولكن أخذ مكملات مستخلصة من الشاي الأخضر قد يسبب اضطرابات في المعدة، والغثيان، والإمساك.

• ارتفاع ضغط الدم
يحتوي الشاي على نسب كبيرة من الكافيين، وفي حال الإفراط في شربه يمكن أن يسبب آثارا جانبية مثل: ارتفاع ضغط الدم وتسارع دقات القلب والصداع والقلق وصعوبات النوم.

• مشاكل النوم
قد تؤثر الكميات الكبيرة من الكافيين على جودة النوم، وينصح بتجنب شرب الشاي قبل ساعات من موعد النوم.

• ضعف امتصاص الحديد
يضم الشاي الأخضر مركبات نباتية تسمى الكاتيكينات، وهي مضادات للأكسدة، ورغم فوائدها الصحية إلا أنها تؤثر على قدرة الجسم في امتصاص الحديد، ما قد يؤدي إلى الإصابة بفقر الدم الناتج عن نقص الحديد، خصوصا لدى الأشخاص الذين يعانون من نقصه.

وينصح باستشارة الطبيب في حال انخفاض مستويات هذا المعدن، والاقتصار على كميات قليلة من الشاي لتقليل هذا التأثير.

• مشاكل الكبد
يمكن أن يصاب الأشخاص الذين يحملون نوعا معينا من الجينات بتلف كبدي بسبب شرب الشاي الأخضر.

ويحدث هذا غالبا مع الأشخاص الذين يستهلكون مستخلصات الشاي الأخضر، وليس الشاي نفسه.

• التفاعلات الدوائية
قد يتفاعل الشاي الأخضر عند تناوله بكميات كبيرة مع بعض الأدوية، ما يؤثر على مكوناتها، أو يقلل مفعولها.

ويشيع هذا الأمر عند تناول مكملات الشاي الأخضر، لكنه قد يحدث مع الشاي نفسه عند الإفراط في شربه.

وينصح بزيارة الطبيب قبل تناول الشاي الأخضر في حال أخذ أدوية كمميعات الدم، وأدوية الكوليسترول، ومضادات الالتهاب، وعلاجات هشاشة العظام.

الشاي الأخضر ليس للجميع

وينصح بالابتعاد عن الشاي الأخضر في حالة:

• الإصابة بفقر الدم، لأن مركبات الشاي ترفع خطر نقص الحديد.
• مشاكل الكبد، فالكميات الكبيرة قد تسبب تلفا في الكبد.
• أثناء الحمل، إذ ينصح باستشارة الطبيب لتحديد الكمية الآمنة أثناء الحمل والرضاعة.
• عند الإصابة بحساسية الكافيين.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: 100 قتيل حصيلة الإعصار في الفلبين
مجتمع مدني: الذبحة الصدرية تهدد قلبك!
فنون ومنوعات: أحمد حلمي يعود للسينما بعد 3 سنوات
مجتمع مدني: 521 ألف مستفيد من الخدمات الطبية بصنعاء
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب عالمياً
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على انخفاض
أخبار: انطلاق مؤتمر سرطان البروستاتا بصنعاء
أخبار: الخطري تعزي فاطمة الهبيط بوفاة والدها
اقتصاد: الأسهم الأوروبية في أدنى مستوى
عربي ودولي: توغل إسرائيلي جديد في ريف القنيطرة
أخبار: توقعات باستمرار الأجواء الباردة
رياضة: فوز أرسنال وبايرن وليفربول في الأبطال
عربي ودولي: برنامج الأغذية يدعو لفتح معابر غزة
فنون ومنوعات: أحمد سعد يثير الجدل.. إعلان أم زواج؟
عربي ودولي: 2350 اعتداء إسرائيلياً بالضفة في شهر
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي الدكتور عبدالكريم ثامر
مجتمع مدني: أزمة الذاكرة تضرب الشباب؟
رياضة: اليمن في المجموعة الثانية بكأس الخليج
اقتصاد: الذهب ينخفض دون 4000 دولار
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 68872
أخبار: فلكي يمني يحذّر من موجة صقيع قادمة
عربي ودولي: مستوطنون يقتحمون الأقصى
عربي ودولي: تحذير أممي من كارثة إنسانية في غزة
عربي ودولي: مقتل 4 مسلحين في جنوب باكستان
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على انخفاض
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025