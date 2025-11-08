السبت, 08-نوفمبر-2025 الساعة: 04:02 م - آخر تحديث: 03:08 م (08: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
أخبار
المؤتمرنت -
الأرصاد يحذّر من الصقيع
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر طقساً بارداً إلى شديد البرودة وجافاً في عدد من المحافظات والمرتفعات خلال الـ24 ساعة المقبلة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، قد يكون الطقس بارداً إلى شديد البرودة، وجافاً أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات البيضاء، الضالع، إب، ذمار، صنعاء، عمران، الجوف وصعدة، مع احتمال تشكل الصقيع (الضريب) على بعض مناطق منها.

في حين قد يكون الطقس بارداً في مرتفعات مأرب، المحويت، تعز، لحج، أبين شبوة وحضرموت.

وحذر المركز المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والعاملين أثناء الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر في المحافظات والمرتفعات المذكورة أو المسافرين إليها من الطقس البارد والشديد البرودة.

ونصح المزارعين في المناطق الجبلية باتخاذ التدابير اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية، ورعاة الماشية والنحل والدواجن بإيوائها في أماكن دافئة حفاظاً عليها.








