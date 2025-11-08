المؤتمرنت -

تبادل الجثامين يتواصل في غزة

استمرّت في قطاع غزة عمليات تبادل الجثامين في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي، وسط خروقات مستمرّة من قبل قوات العدو الإسرائيلي.



وسلّمت سرايا القدس وكتائب القسّام، اليوم، جثمان جندي إسرائيلي في خان يونس، وسط تأكيدات بأنّ خمس جثامين ما تزال قيد التسليم وفق التفاهمات القائمة، بحسب وكالة "معا" الفلسطينية.



وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة في غزة استلام 15 جثماناً لشهداء جرى الإفراج عنهم عبر الصليب الأحمر اليوم، ليرتفع إجمالي الجثامين المستلمة من الاحتلال إلى 300 جثمان.



وتمّ حتى الآن التعرّف على 89 جثماناً، فيما تواصل الطواقم الطبية فحص وتوثيق الجثامين تمهيداً لتسليمها إلى ذويهم وفق الإجراءات المعتمدة.



كما أعلنت وزارة الصحة البدء بإجراءات نقل رفات الشهداء المدفونين في مقبرة عيادة الشيخ رضوان، تمهيداً لعملية ترميم وتأهيل المركز الصحي لاستئناف تقديم الخدمات للمواطنين.



ودعت ذوي الشهداء والوفيات إلى التوجه يومي الأحد والإثنين 9 و10 نوفمبر 2025 لنقل الجثامين بأنفسهم، مؤكدةً أنّ اللجان المختصّة ستتولى الثلاثاء القادم نقل ما تبقّى من جثامين إلى مقبرة رئيسية في حال عدم حضور ذويهم، "وفاءً لتضحيات الشهداء وحرصاً على حفظ كرامتهم".



ميدانياً، واصل جيش الاحتلال عمليات تدمير واسعة لمنازل المواطنين في مناطق متعدّدة من القطاع، وسمعت انفجارات عنيفة ناجمة عن نسف مبانٍ في رفح وخان يونس، بالتوازي مع غارات جوية على المنطقة الشرقية لمدينة غزة.



كما أطلق جنود الاحتلال النار من آلياته شرقي خان يونس، فيما استهدفت الزوارق الحربية شواطئ رفح الجنوبية.



وفي حصيلة العدوان المستمر على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023، أعلنت وزارة الصحة في غزة أنّ عدد الشهداء ارتفع إلى 69169 شهيداً و170685 مصاباً حتى اليوم، مشيرةً إلى أنّ "أعداداً من الضحايا ما تزال تحت الأنقاض وفي الشوارع، في ظلّ عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم".



وخلال الـ72 ساعة الماضية، وصل إلى مستشفيات القطاع 10 شهداء، بينهم شهيد جديد و9 شهداء انتشال، إضافة إلى 6 إصابات. أمّا منذ بدء وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025، فقد بلغت الحصيلة 241 شهيداً و614 إصابة، بينما بلغ عدد الجثامين المنتشلة 522.