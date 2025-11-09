الأحد, 09-نوفمبر-2025 الساعة: 04:35 م - آخر تحديث: 04:26 م (26: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الثورة اليمنية.. وأخطار اللحظة التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الشَّهِيدُ هَاشِم الغُمَارِي سَيَظَلُّ قِنْدِيلاً مُتَوَهِّجاً فِي مَسِيرَتِنَا
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
علي عبدالمغني.. القائد الذي أشعل فجر سبتمبر
عبد السلام الدباء*
الشهيد المناضل محسن الشكليه الحميري
أبوبكر محمد حسين الشكليه
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - 833 مستوطن يقتحمون الأقصى

833 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى

المؤتمرنت -
833 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى
اقتحم 833 مستوطن صهيوني، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية قوات العدو الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن هؤلاء المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات العدو.

وتشدد قوات العدو الصهيوني من إجراءاتها العسكرية على أبواب المسجد المبارك، وعند مداخل البلدة القديمة، وتغلق الطريق المؤدي الى باب المغاربة، وتعرقل وصول الفلسطينيين الى المسجد الأقصى لتأمين اقتحامات المستوطنين.

ويتعرض المسجد الأقصى بشكل يومي عدا الجمعة والسبت لسلسلة اقتحامات وانتهاكات لحرمته، في محاولة للتقسيم زمانيا ومكانيا وفرض وقائع تهويدية جديدة فيه.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: غريزمان يمنح أتلتيكو نقاط ليفانتي
رياضة: سندرلاند يوقف قطار أرسنال
عربي ودولي: الاحتلال يتوغل في ريف القنيطرة
فنون ومنوعات: تاليا تتراجع عن إهانتها لدينا الشربيني
أخبار: تبادل الجثامين يتواصل في غزة
عربي ودولي: تحذيرات من كارثة بيئية وصحية في غزة
رياضة: يونايتد يخطف تعادلاً قاتلاً من توتنهام
مجتمع مدني: مفتاح يدشن المخيم الجراحي لأسر الشهداء
علوم وتقنية: 9 فوائد صحية وغذائية للرمان
رياضة: لإعلام الرياضي يقر التحضير للمؤتمر العام
أخبار: ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 69169
أخبار: الأرصاد يحذّر من الصقيع
عربي ودولي: مذكرات توقيف بحق نتنياهو وكاتس وزامير
عربي ودولي: اليونيسف: 47 طفلاً فلسطينياً قُتلوا بالضفة
اقتصاد: تراجع أسعار الغذاء عالمياً
مجتمع مدني: اختتام مؤتمر سرطان البروستاتا والمثانة
فنون ومنوعات: الموت يفجع محمد رمضان
علوم وتقنية: تُعاني من الصّداع النصفي؟ هذا الخبر لك
مجتمع مدني: ابتعِدوا عن التوتّر.. فهذا ما يفعله بكم
عربي ودولي: الأونروا: طفل من كل 5 في غزة فاتته اللقاحات
عربي ودولي: الاحتلال يواصل اعتداءاته على لبنان
أخبار: الشورى يشيد بدور قبائل اليمن ومواقفها
اقتصاد: الذهب يرتفع وسط تراجع الدولار
عربي ودولي: عشرات الآلاف أدوا صلاة الجمعة بالأقصى
أخبار: طقس شديد البرودة وتحذير من الأرصاد
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025